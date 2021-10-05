WallNutPen тоді, як в анекдоті про куму і три пропозиції :)
тоді тільки дві, тобто переказ назовні понад 5К
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 сер, 2022 21:32
WallNutPen тоді, як в анекдоті про куму і три пропозиції :)
тоді тільки дві, тобто переказ назовні понад 5К
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