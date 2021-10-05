Додано: Нед 14 сер, 2022 07:35

WallNutPen написав: qreaton написав: cohan написав: [quote="5474253:ihorsic"]Добрый день коллеги. Подскажите кто покупал у аллы валютные облиги? И ещё недай бог Алла грохнуться кому их предъявлять? Желаю успехов...



Минфину, бумаги будут целы Минфину, бумаги будут целы А не знаете, есть ли лимиты при покупке ОВДП? Вообще какую сумму можно снять со счета и направить на покупку? А не знаете, есть ли лимиты при покупке ОВДП? Вообще какую сумму можно снять со счета и направить на покупку?

Речь об ОВДП вообще или о военных облигациях в частности? Потому как по военным даже деньги на их покупку освобождены от финмона - отсюда можно сделать вывод что особых ограничений на их покупку нет (хватило бы у вас денег - можете купить хоть все выпущенные). А вот по довоенным ОВДП финмон был и там мне кажется сумма будет лимитирована той сумой денег, законность происхождения которых вы сможете доказать банковскому финмону. Ну если вы конечно только не идете по программе "нулевого декларирования". Но там покупка несколько иная и она дороже обходится "декларанту"[/quote]Спасибо. Мне кажется банку очень не просто открыть свободную покупку ОВДП, за счёт депозитной гривны, при окончании депозита. По факту, ликвидность уходит с корсчета. Вот поэтому я и спрашиваю. Можно ли конвертировать такой окончившийся депозит в овдп, и в любой сумме? Ограничения на перевод, СЕП, что там может быть применёно? Или свободно?