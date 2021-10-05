WallNutPen тоді, як в анекдоті про куму і три пропозиції :)
тоді тільки дві, тобто переказ назовні понад 5К
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:32
WallNutPen тоді, як в анекдоті про куму і три пропозиції :)
тоді тільки дві, тобто переказ назовні понад 5К
Додано: Нед 14 сер, 2022 07:35
Re: Альфа-Банк
Речь об ОВДП вообще или о военных облигациях в частности? Потому как по военным даже деньги на их покупку освобождены от финмона - отсюда можно сделать вывод что особых ограничений на их покупку нет (хватило бы у вас денег - можете купить хоть все выпущенные). А вот по довоенным ОВДП финмон был и там мне кажется сумма будет лимитирована той сумой денег, законность происхождения которых вы сможете доказать банковскому финмону. Ну если вы конечно только не идете по программе "нулевого декларирования". Но там покупка несколько иная и она дороже обходится "декларанту"[/quote]Спасибо. Мне кажется банку очень не просто открыть свободную покупку ОВДП, за счёт депозитной гривны, при окончании депозита. По факту, ликвидность уходит с корсчета. Вот поэтому я и спрашиваю. Можно ли конвертировать такой окончившийся депозит в овдп, и в любой сумме? Ограничения на перевод, СЕП, что там может быть применёно? Или свободно?
Додано: Нед 14 сер, 2022 08:04
Уходит ли? Как я понимаю, те ОВГЗ, что можно прикупить в банке - это ОВГЗ, принадлежащие банку. Во всяком случае у Привата в условиях такие намёки есть. Поэтому деньги в банке остаются. Можно просто не купить облигаций в желаемом количестве. Из любопытства тыкнул в Сенсе в первый попавшийся выпуск военных облигаций. Поле ввода количества ограничено тремя цифрами, а на попытку указать 999 обломало, что можно только 354 (к сумме на моём счету это отношения не имеет, если чё. Да и до 400к грн не дотягивало).
Додано: Нед 14 сер, 2022 08:21
Re: Альфа-Банк
Купляв через сенс овдп 225809 під 11% до 21.06.23. А зараз вони продаються з дисконтом і дохідність вказана 14%. Не треба було поспішати
Додано: Нед 14 сер, 2022 08:41
Re: Альфа-Банк
На вторичный рынок не пустят трансакцию? Это по сути лимит СЕП? Я уже видел котировки на вторичке с доходностью 20
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