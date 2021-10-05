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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 417418419420

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Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 21:32

WallNutPen тоді, як в анекдоті про куму і три пропозиції :)
тоді тільки дві, тобто переказ назовні понад 5К
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 07:35

Re: Альфа-Банк

WallNutPen написав:
  qreaton написав:
cohan написав:[quote="5474253:ihorsic"]Добрый день коллеги. Подскажите кто покупал у аллы валютные облиги? И ещё недай бог Алла грохнуться кому их предъявлять? Желаю успехов...


Минфину, бумаги будут целы
А не знаете, есть ли лимиты при покупке ОВДП? Вообще какую сумму можно снять со счета и направить на покупку?
Речь об ОВДП вообще или о военных облигациях в частности? Потому как по военным даже деньги на их покупку освобождены от финмона - отсюда можно сделать вывод что особых ограничений на их покупку нет (хватило бы у вас денег - можете купить хоть все выпущенные). А вот по довоенным ОВДП финмон был и там мне кажется сумма будет лимитирована той сумой денег, законность происхождения которых вы сможете доказать банковскому финмону. Ну если вы конечно только не идете по программе "нулевого декларирования". Но там покупка несколько иная и она дороже обходится "декларанту"[/quote]Спасибо. Мне кажется банку очень не просто открыть свободную покупку ОВДП, за счёт депозитной гривны, при окончании депозита. По факту, ликвидность уходит с корсчета. Вот поэтому я и спрашиваю. Можно ли конвертировать такой окончившийся депозит в овдп, и в любой сумме? Ограничения на перевод, СЕП, что там может быть применёно? Или свободно?
qreaton
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 08:04

  qreaton написав:Мне кажется банку очень не просто открыть свободную покупку ОВДП, за счёт депозитной гривны, при окончании депозита. По факту, ликвидность уходит с корсчета.

Уходит ли? Как я понимаю, те ОВГЗ, что можно прикупить в банке - это ОВГЗ, принадлежащие банку. Во всяком случае у Привата в условиях такие намёки есть. Поэтому деньги в банке остаются. Можно просто не купить облигаций в желаемом количестве. Из любопытства тыкнул в Сенсе в первый попавшийся выпуск военных облигаций. Поле ввода количества ограничено тремя цифрами, а на попытку указать 999 обломало, что можно только 354 (к сумме на моём счету это отношения не имеет, если чё. Да и до 400к грн не дотягивало).
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 08:21

Re: Альфа-Банк

Купляв через сенс овдп 225809 під 11% до 21.06.23. А зараз вони продаються з дисконтом і дохідність вказана 14%. Не треба було поспішати :mrgreen:
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 08:41

Re: Альфа-Банк

Ой+ написав:Купляв через сенс овдп 225809 під 11% до 21.06.23. А зараз вони продаються з дисконтом і дохідність вказана 14%. Не треба було поспішати :mrgreen:
На вторичный рынок не пустят трансакцию? Это по сути лимит СЕП? Я уже видел котировки на вторичке с доходностью 20
qreaton
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 11:00

  WallNutPen написав:
  stas_rst написав:Ліміт на вихід з вайта - 5 тис на добу. Мова йшла про білу. І про наложку, а якщо це НП - то наложка там - переказ , а не оплата. Може бути ще й коміс, то добре, що не випустило.
Заборгованість тут значення не має

Так по белой (она же вайт) нет комиссии за переказ. Думаю ol_zy потому и платил белой, чтобы за свои и без комисиии

именно.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 11:50

  qreaton написав:
Ой+ написав:Купляв через сенс овдп 225809 під 11% до 21.06.23. А зараз вони продаються з дисконтом і дохідність вказана 14%. Не треба було поспішати :mrgreen:
На вторичный рынок не пустят трансакцию? Это по сути лимит СЕП? Я уже видел котировки на вторичке с доходностью 20

23-24 вже було, але там жирні контракти (1000+)
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