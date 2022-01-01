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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 сер, 2022 16:35
а коли можна буте акції купляти / продавати. Дозвіл же є, але якісь технологічні налаштування йдуть вже 2 тиждень. Коли вже налаштують
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