RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 418419420421

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 16:35

Re: Альфа-Банк

а коли можна буте акції купляти / продавати. Дозвіл же є, але якісь технологічні налаштування йдуть вже 2 тиждень. Коли вже налаштують
alex2013a90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 206
З нами з: 19.04.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 418419420421
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, liliya_logical, ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 40, 41, 42
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
411 504284
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2022 16:37
greenozon
Банк Кредит Дніпро 1 ... 5, 6, 7
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
69 24700
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2022 15:49
sens
Банк 3/4
sens » П'ят 08 січ, 2021 15:22
7 940
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2022 13:52
la9

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.