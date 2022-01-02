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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 сер, 2022 16:35
а коли можна буте акції купляти / продавати. Дозвіл же є, але якісь технологічні налаштування йдуть вже 2 тиждень. Коли вже налаштують
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Додано: Пон 15 сер, 2022 20:58
Про які акції йде мова? Буржуйські за $$$?
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Додано: Чет 18 сер, 2022 09:43
Коли тіло мобільного бепозиту падає на рахунок? Сьогодні впали відсотки. Термін дії 0/21, а депозит ще висить.
Ну й дата закінчення депозиту 18.08.
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Кочевник
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Додано: Чет 18 сер, 2022 09:48
Кочевник написав:
Коли тіло мобільного бепозиту падає на рахунок? Сьогодні впали відсотки. Термін дії 0/21, а депозит ще висить.
Ну й дата закінчення депозиту 18.08.
та уже д.б., ну може до 12..13:00 упадет
А пролонгацию када отменили? Бегунок слева или справа ща стоит?
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Додано: Чет 18 сер, 2022 10:45
Затупив я з тими бігунками. Справа.
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Кочевник
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Додано: Чет 18 сер, 2022 11:36
moveton написав:
Зато теперь +3%
+3% за що?
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Додано: Чет 18 сер, 2022 11:38
Zochan написав: moveton написав:
Зато теперь +3%
+3% за що?
За пролонгування.
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