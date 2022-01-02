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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 418419420421

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Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 16:35

Re: Альфа-Банк

а коли можна буте акції купляти / продавати. Дозвіл же є, але якісь технологічні налаштування йдуть вже 2 тиждень. Коли вже налаштують
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 20:58

Про які акції йде мова? Буржуйські за $$$?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 09:43

Re: Альфа-Банк

Коли тіло мобільного бепозиту падає на рахунок? Сьогодні впали відсотки. Термін дії 0/21, а депозит ще висить.
Ну й дата закінчення депозиту 18.08.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 09:48

  Кочевник написав:Коли тіло мобільного бепозиту падає на рахунок? Сьогодні впали відсотки. Термін дії 0/21, а депозит ще висить.
Ну й дата закінчення депозиту 18.08.

та уже д.б., ну може до 12..13:00 упадет
А пролонгацию када отменили? Бегунок слева или справа ща стоит?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:45

Re: Альфа-Банк

Затупив я з тими бігунками. Справа.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:50

  Кочевник написав:Затупив я з тими бігунками. Справа.

Зато теперь +3% 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 11:36

Re: Альфа-Банк

moveton написав:Зато теперь +3% 8)

+3% за що?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 11:38

  Zochan написав:
moveton написав:Зато теперь +3% 8)

+3% за що?

За пролонгування.
IDAN
 
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