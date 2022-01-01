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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 419420421422

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 17:59

Re: Альфа-Банк

diplomnet написав:Там в лидерах по убыткам гос . банки ... Просто надо смотреть куда прошли списания , скорее всего под резервы и 10.2 у Альфы это норма !
Для госов, это норма. Для частного банка, совсем не так. Даже в уме посчитать, регулятивный равен 10 млрд сейчас. Рефинанса на балансе тоже 10 млрд. Ресурсы минус дежурных 2 млрд. в месяц. Реальность такая.
qreaton
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:10

qreaton
МмМ ?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:31

Re: Альфа-Банк

idealstorm написав:qreaton
МмМ ?
Почему? Банк занимается реальным бизнесом. Большой портфель клиентов и активов. Но в кризисе жёстком. И не видно как из него планируется выходить. Как и что будут госы делать нам понятно. А тут как теперь? Ещё раз название поменять что ли.
qreaton
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 20:43

Re: Альфа-Банк

походу при оформлении рассрочек Альфа теперь считает не через РД, а в первую РД сразу снимает очередной платеж.

большой привет любителям оформлять третий бесплатный месяц
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 00:01

Shaman как вы это определили? У меня всё нормально смотрится :roll:
Кассандра
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  #<1 ... 419420421422
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