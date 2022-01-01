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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 419420421422

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Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 17:59

Re: Альфа-Банк

diplomnet написав:Там в лидерах по убыткам гос . банки ... Просто надо смотреть куда прошли списания , скорее всего под резервы и 10.2 у Альфы это норма !
Для госов, это норма. Для частного банка, совсем не так. Даже в уме посчитать, регулятивный равен 10 млрд сейчас. Рефинанса на балансе тоже 10 млрд. Ресурсы минус дежурных 2 млрд. в месяц. Реальность такая.
qreaton
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:31

Re: Альфа-Банк

idealstorm написав:qreaton
МмМ ?
Почему? Банк занимается реальным бизнесом. Большой портфель клиентов и активов. Но в кризисе жёстком. И не видно как из него планируется выходить. Как и что будут госы делать нам понятно. А тут как теперь? Ещё раз название поменять что ли.
qreaton
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 20:43

Re: Альфа-Банк

походу при оформлении рассрочек Альфа теперь считает не через РД, а в первую РД сразу снимает очередной платеж.

большой привет любителям оформлять третий бесплатный месяц
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 00:01

Shaman как вы это определили? У меня всё нормально смотрится :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:10

Re: Альфа-Банк

Можно ли в приложении создавать свои ярлыки? Если да, то как?
Например у меня 2 ярлыка "Мой телефон" с одинаковыми номерами. Как изменить номер у этого ярлыка или создать со своим?
Отвечаю. Изменить нельзя. Один ярлык удалил. Новый с другим номером телефона создал через создание шаблона после оплаты. К сожалению, просто создать (без оплаты) нельзя.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:36

  Hennady написав:Можно ли в приложении создавать свои ярлыки? Если да, то как?
Например у меня 2 ярлыка "Мой телефон" с одинаковыми номерами. Как изменить номер у этого ярлыка или создать со своим?

Под ярлыком спрятана ссылка на шаблон платежа
Ото зайдите в Платежи, осуществите платеж и вам предложат сохранить шаблон. Придумайте ему имя и иконку.
Ярлыки можно собирать в папки натаскисая их др. на друга.
Долгий тап на ярлыке вызывает меню для редактирования, в т.ч. мона лишний ярлык и пристрелить.
МойТелепон эт стандартный ярлык с финномером, его убить низзя
А еще поройтесь в Хистори, там почти каждому осущественному платежу предлагают создать шаблон
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:02

  Amethyst написав:МойТелепон эт стандартный ярлык с финномером, его убить низзя

Уже можно, к счастью 8)
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:09

  ramzes4 написав:
  Amethyst написав:МойТелепон эт стандартный ярлык с финномером, его убить низзя

Уже можно, к счастью 8)

Хм. Я не смог. Запихнул в папку, подальше от глаз.
Вот щас после удаления он опять вернулся.
Да я и боюсь делать лишние телодвижения, бо папки постоянно рассыпаются у этой образины ХуперАпШотополонетак :mrgreen:
Amethyst
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  #<1 ... 419420421422
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