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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 сер, 2022 17:59
diplomnet написав:Там в лидерах по убыткам гос . банки ... Просто надо смотреть куда прошли списания , скорее всего под резервы и 10.2 у Альфы это норма !
Для госов, это норма. Для частного банка, совсем не так. Даже в уме посчитать, регулятивный равен 10 млрд сейчас. Рефинанса на балансе тоже 10 млрд. Ресурсы минус дежурных 2 млрд. в месяц. Реальность такая.
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qreaton
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Додано: Чет 18 сер, 2022 18:31
idealstorm написав:qreaton
МмМ ?
Почему? Банк занимается реальным бизнесом. Большой портфель клиентов и активов. Но в кризисе жёстком. И не видно как из него планируется выходить. Как и что будут госы делать нам понятно. А тут как теперь? Ещё раз название поменять что ли.
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qreaton
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Додано: Чет 18 сер, 2022 20:43
походу при оформлении рассрочек Альфа теперь считает не через РД, а в первую РД сразу снимает очередной платеж.
большой привет любителям оформлять третий бесплатный месяц
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Shaman
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 00:01
Shaman
как вы это определили? У меня всё нормально смотрится
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Кассандра
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:10
Можно ли в приложении создавать свои ярлыки? Если да, то как?
Например у меня 2 ярлыка "Мой телефон" с одинаковыми номерами. Как изменить номер у этого ярлыка или создать со своим?
Отвечаю. Изменить нельзя. Один ярлык удалил. Новый с другим номером телефона создал через создание шаблона после оплаты. К сожалению, просто создать (без оплаты) нельзя.
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Hennady
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:36
Hennady написав:
Можно ли в приложении создавать свои ярлыки? Если да, то как?
Например у меня 2 ярлыка "Мой телефон" с одинаковыми номерами. Как изменить номер у этого ярлыка или создать со своим?
Под ярлыком спрятана ссылка на шаблон платежа
Ото зайдите в Платежи, осуществите платеж и вам предложат сохранить шаблон. Придумайте ему имя и иконку.
Ярлыки можно собирать в папки натаскисая их др. на друга.
Долгий тап на ярлыке вызывает меню для редактирования, в т.ч. мона лишний ярлык и пристрелить.
МойТелепон эт стандартный ярлык с финномером, его убить низзя
А еще поройтесь в Хистори, там почти каждому осущественному платежу предлагают создать шаблон
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Amethyst
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:02
Amethyst написав:
МойТелепон эт стандартный ярлык с финномером, его убить низзя
Уже можно, к счастью
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ramzes4
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:09
ramzes4 написав: Amethyst написав:
МойТелепон эт стандартный ярлык с финномером, его убить низзя
Уже можно, к счастью
Хм. Я не смог. Запихнул в папку, подальше от глаз.
Вот щас после удаления он опять вернулся.
Да я и боюсь делать лишние телодвижения, бо папки постоянно рассыпаются у этой образины ХуперАпШотопоШлонетак
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Amethyst
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:43
Amethyst написав: ramzes4 написав: Amethyst написав:
МойТелепон эт стандартный ярлык с финномером, его убить низзя
Уже можно, к счастью
Хм. Я не смог. Запихнул в папку, подальше от глаз.
Вот щас после удаления он опять вернулся.
Да я и боюсь делать лишние телодвижения, бо папки постоянно рассыпаются у этой образины ХуперАпШотопоШлонетак
я после перетаскиваниея и расспания папки раз на третий плюнул
буду в шаблоны ходить
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cohan
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:59
cohan написав: Amethyst написав:
...
Да я и боюсь делать лишние телодвижения, бо папки постоянно рассыпаются у этой образины ХуперАпШотопоШлонетак
я после перетаскиваниея и расспания папки раз на третий плюнул
буду в шаблоны ходить
Ну у меня много СЭПа. Правда пока часто выручает МАБ
А Сенс юзается для свайпа с Хамона на Вайт. Чудики СуперАпные
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Amethyst
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