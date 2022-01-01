Amethyst
уявляєте яка буде лафа коли СЕП 3.0 в НБУ запровадять
день чи ніч, 24 на 7
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:02
Amethyst
уявляєте яка буде лафа коли СЕП 3.0 в НБУ запровадять
день чи ніч, 24 на 7
Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:14
Ну щас 23/7, но т.к. банки работают с ним не поголовно, а через пень-колоду, то особой радости не ощущается.
Я от SEPA опробовал, так у Мони самый быстрый -- 10..15 мин и евро з Уйропы у Неньці.
Алка пока думает, зачем нам СЕПА
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