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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 420421422423

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:02

Amethyst
уявляєте яка буде лафа коли СЕП 3.0 в НБУ запровадять
день чи ніч, 24 на 7
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:14

  greenozon написав:Amethyst
уявляєте яка буде лафа коли СЕП 3.0 в НБУ запровадять
день чи ніч, 24 на 7

Ну щас 23/7, но т.к. банки работают с ним не поголовно, а через пень-колоду, то особой радости не ощущается.
Я от SEPA опробовал, так у Мони самый быстрый -- 10..15 мин и евро з Уйропы у Неньці.
Алка пока думает, зачем нам СЕПА :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 19:40

  Кассандра написав:Shaman как вы это определили? У меня всё нормально смотрится :roll:

может и погорячился, сорри :oops:

большую сумму выбило для поддержания грейса, больше чем прикидывал...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:05

  greenozon написав:Amethyst
уявляєте яка буде лафа коли СЕП 3.0 в НБУ запровадять
день чи ніч, 24 на 7

так була новина що відклали при тому значно відклали на пів року якщо не більше...
yama
 
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