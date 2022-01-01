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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 13:03

PUnder
інколи на вихідних СЕП не вистачає...
вночі - ну не знаю, простолюдям мабуть ні до чого
а для якигось автоматів - я б зробив дешевший тариф по аналогії із двозонним лічильником і тарифом на e/e :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 14:16

Re: Альфа-Банк

ЧТо та альфа нагибает с курсом по Евро. на бирже паритет, а у Алла по картам 37,3 против 37,8 по евро.
Оно то все равно выгодно, но непонятно почему такая разница
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 23:07

Re: Альфа-Банк

Альфа намагається забрати свою валюту в банка сім'ї українського посла у штатах https://finclub.net/ua/news/sens-bank-p ... banku.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 23:46

Re: Альфа-Банк

Вітаю. Скажіть будь ласка, поповнення рахунку мобільного телефону можна потім повернути Кешью балами? Якщо так, то як краще зробити поповнення: через додаток Сенс чи на самому сайті мобільного оператора?
_PORT_UA
 
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