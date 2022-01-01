PUnder
інколи на вихідних СЕП не вистачає...
вночі - ну не знаю, простолюдям мабуть ні до чого
а для якигось автоматів - я б зробив дешевший тариф по аналогії із двозонним лічильником і тарифом на e/e
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 сер, 2022 13:03
PUnder
інколи на вихідних СЕП не вистачає...
вночі - ну не знаю, простолюдям мабуть ні до чого
а для якигось автоматів - я б зробив дешевший тариф по аналогії із двозонним лічильником і тарифом на e/e
Додано: Пон 22 сер, 2022 14:16
Re: Альфа-Банк
ЧТо та альфа нагибает с курсом по Евро. на бирже паритет, а у Алла по картам 37,3 против 37,8 по евро.
Оно то все равно выгодно, но непонятно почему такая разница
Додано: Пон 22 сер, 2022 23:07
Re: Альфа-Банк
Альфа намагається забрати свою валюту в банка сім'ї українського посла у штатах
Додано: Пон 22 сер, 2022 23:46
Re: Альфа-Банк
Вітаю. Скажіть будь ласка, поповнення рахунку мобільного телефону можна потім повернути Кешью балами? Якщо так, то як краще зробити поповнення: через додаток Сенс чи на самому сайті мобільного оператора?
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