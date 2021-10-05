Вітаю. З Днем Незалежності шановну громаду Finance.ua!
Підкажіть будь ласка, відсотки на залишок по картці Хамелеон (дебетка) нараховуються з наступного дня за яких умов? Кошти повинні по рахунку пройти чи вистачить переказу з карти на карту?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 сер, 2022 21:05
Re: Альфа-Банк
Вітаю. З Днем Незалежності шановну громаду Finance.ua!
Підкажіть будь ласка, відсотки на залишок по картці Хамелеон (дебетка) нараховуються з наступного дня за яких умов? Кошти повинні по рахунку пройти чи вистачить переказу з карти на карту?
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