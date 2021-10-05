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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 422423424425

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 21:05

Re: Альфа-Банк

Вітаю. З Днем Незалежності шановну громаду Finance.ua!
Підкажіть будь ласка, відсотки на залишок по картці Хамелеон (дебетка) нараховуються з наступного дня за яких умов? Кошти повинні по рахунку пройти чи вистачить переказу з карти на карту?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 970
З нами з: 09.02.14
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  #<1 ... 422423424425
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