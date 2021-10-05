Вітаю. З Днем Незалежності шановну громаду Finance.ua!
Підкажіть будь ласка, відсотки на залишок по картці Хамелеон (дебетка) нараховуються з наступного дня за яких умов? Кошти повинні по рахунку пройти чи вистачить переказу з карти на карту?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 сер, 2022 21:05
Re: Альфа-Банк
Вітаю. З Днем Незалежності шановну громаду Finance.ua!
Підкажіть будь ласка, відсотки на залишок по картці Хамелеон (дебетка) нараховуються з наступного дня за яких умов? Кошти повинні по рахунку пройти чи вистачить переказу з карти на карту?
Додано: Чет 25 сер, 2022 12:40
Re: Альфа-Банк
Шановне товариство!
Умовно, розрахункова дата 15-е число.
Щоб не влетіти на 100 грн., картку треба погасити в 0 на 01.09. чи 14.09.?
Додано: Чет 25 сер, 2022 12:52
Re: Альфа-Банк
на 14.09
Додано: Чет 25 сер, 2022 13:02
Re: Альфа-Банк
Пропустил изменения. Это когда изменения произошли? Собирался 01.09.
Додано: Чет 25 сер, 2022 13:09
Re: Альфа-Банк
То ала в сенс інфо викладала нещодавно з прикладами. В сповіщеннях є від 17.08
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