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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 21:05

Re: Альфа-Банк

Вітаю. З Днем Незалежності шановну громаду Finance.ua!
Підкажіть будь ласка, відсотки на залишок по картці Хамелеон (дебетка) нараховуються з наступного дня за яких умов? Кошти повинні по рахунку пройти чи вистачить переказу з карти на карту?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 12:40

Re: Альфа-Банк

Шановне товариство!
Умовно, розрахункова дата 15-е число.
Щоб не влетіти на 100 грн., картку треба погасити в 0 на 01.09. чи 14.09.?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 12:52

Re: Альфа-Банк

на 14.09
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 13:02

Re: Альфа-Банк

maxprofit написав:на 14.09
Пропустил изменения. Это когда изменения произошли? Собирался 01.09.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 13:09

Re: Альфа-Банк

То ала в сенс інфо викладала нещодавно з прикладами. В сповіщеннях є від 17.08
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:33

Re: Альфа-Банк

подскажите, какой реальный курс USD может получиться по кредитке +- ?

рисует по картам 27,30, 1% за конверт тут типа нет )) но реал, насколько помню, получался от 2% где-то? ориентироваться на 27,85 или повыше получится?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:38

  cohan написав:подскажите, какой реальный курс USD может получиться по кредитке +- ?

рисует по картам 27,30, 1% за конверт тут типа нет )) но реал, насколько помню, получался от 2% где-то? ориентироваться на 27,85 или повыше получится?

Вы из прошлого пишите? какой 27,30?

Платил недавно кредиткой в долларе был ровно 37,3
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:18

Re: Альфа-Банк

maxprofit написав:То ала в сенс інфо викладала нещодавно з прикладами. В сповіщеннях є від 17.08
Прочитав про приклад. Але для прикладу наведена РД 15 число. І з такою РД потрібно гасити, щоб не отримати коміс 100грн, 14-15 числа. А з 01.09.22 починає діяти комісія в першу РД після 01.09.22. В мене найближчі РД 1 і 2. Їх і буду гасити 1 і 2. Крім розстрочок.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:33

  antey718 написав:
  cohan написав:подскажите, какой реальный курс USD может получиться по кредитке +- ?

рисует по картам 27,30, 1% за конверт тут типа нет )) но реал, насколько помню, получался от 2% где-то? ориентироваться на 27,85 или повыше получится?

Вы из прошлого пишите? какой 27,30?

Платил недавно кредиткой в долларе был ровно 37,3


из будуЮщего ))
спасибо!
cohan
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