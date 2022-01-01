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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 423424425426

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Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:56

  lara_08 написав:С 1 октября будут брать абонплату по дебеткам, если не выполнить условие для бесплатности в сентябре

Це чо, знов 25... яєк купувати?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:00

  Amethyst написав:
  lara_08 написав:С 1 октября будут брать абонплату по дебеткам, если не выполнить условие для бесплатности в сентябре

Це чо, знов 25... яєк купувати?

Можете шелуху от луковиц... :)
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:05

Re: Альфа-Банк

Прийшла пропозиція в сенсі відкрити RED з готовим лімітом 50т.
Реальних кредиток раніше тут не було
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:11

про100 пам'ятайте

  wolt450 написав:Прийшла пропозиція в сенсі відкрити RED з готовим лімітом 50т.
Реальних кредиток раніше тут не було

Заздримо білою заздрістю, прийміть наші найщиріші й щиріші привітання 8) :lol:
Але про100 пам'ятайте! :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:13

  Amethyst написав:
  wolt450 написав:Прийшла пропозиція в сенсі відкрити RED з готовим лімітом 50т.
Реальних кредиток раніше тут не було

Заздримо білою заздрістю, прийміть наші найщиріші й щиріші привітання 8) :lol:
Але про100 пам'ятайте! :mrgreen:

Думаю, чи брати. Ліміти інших порізані.
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:57

  Amethyst написав:
  lara_08 написав:С 1 октября будут брать абонплату по дебеткам, если не выполнить условие для бесплатности в сентябре

Це чо, знов 25... яєк купувати?

Да не, закрывать однозначно. Один гемор.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:01

  wolt450 написав:
  Amethyst написав:
  wolt450 написав:Прийшла пропозиція в сенсі відкрити RED з готовим лімітом 50т.
Реальних кредиток раніше тут не було

Заздримо білою заздрістю, прийміть наші найщиріші й щиріші привітання 8) :lol:
Але про100 пам'ятайте! :mrgreen:

Думаю, чи брати. Ліміти інших порізані.

Цю взяти, інші закрити, но не навпаки.
Я так розумію, що в акцію 80/20 ви не гралися
Amethyst
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