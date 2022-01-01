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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:56
lara_08 написав:
С 1 октября будут брать абонплату по дебеткам, если не выполнить условие для бесплатности в сентябре
Це чо, знов 25... яєк купувати?
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:00
Amethyst написав: lara_08 написав:
С 1 октября будут брать абонплату по дебеткам, если не выполнить условие для бесплатности в сентябре
Це чо, знов 25... яєк купувати?
Можете шелуху от луковиц...
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:05
Прийшла пропозиція в сенсі відкрити RED з готовим лімітом 50т.
Реальних кредиток раніше тут не було
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:11
wolt450 написав:
Прийшла пропозиція в сенсі відкрити RED з готовим лімітом 50т.
Реальних кредиток раніше тут не було
Заздримо білою заздрістю, прийміть наші найщиріші й щиріші привітання
Але про100 пам'ятайте!
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Amethyst
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:13
Amethyst написав: wolt450 написав:
Прийшла пропозиція в сенсі відкрити RED з готовим лімітом 50т.
Реальних кредиток раніше тут не було
Заздримо білою заздрістю, прийміть наші найщиріші й щиріші привітання
Але про100 пам'ятайте!
Думаю, чи брати. Ліміти інших порізані.
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wolt450
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:57
Amethyst написав: lara_08 написав:
С 1 октября будут брать абонплату по дебеткам, если не выполнить условие для бесплатности в сентябре
Це чо, знов 25... яєк купувати?
Да не, закрывать однозначно. Один гемор.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:01
wolt450 написав: Amethyst написав: wolt450 написав:
Прийшла пропозиція в сенсі відкрити RED з готовим лімітом 50т.
Реальних кредиток раніше тут не було
Заздримо білою заздрістю, прийміть наші найщиріші й щиріші привітання
Але про100 пам'ятайте!
Думаю, чи брати. Ліміти інших порізані.
Цю взяти, інші закрити, но не навпаки.
Я так розумію, що в акцію 80/20 ви не гралися
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:02
копейка написав: Amethyst написав: lara_08 написав:
С 1 октября будут брать абонплату по дебеткам, если не выполнить условие для бесплатности в сентябре
Це чо, знов 25... яєк купувати?
Да не, закрывать однозначно. Один гемор.
Ну в мене депо-тижденьки тута, граюся
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:04
Amethyst написав:
Ну в мене депо-тижденьки тута, граюся
Сколько там на тех депо? Копейки. +3 грн, на $ за неделю и уже наигрались за несколько месяцев в минус.
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копейка
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