Есть и тихие гавани еще, зачем лишние нервы?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:01
Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:04
Re: Альфа-Банк
До хамону додаткову картку дають безкоштовно? Хоч би й віртуалку?
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