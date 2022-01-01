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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 424425426427

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:01

  Shaman написав:а где не гемор? ;)

Есть и тихие гавани еще, зачем лишние нервы?
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:04

Re: Альфа-Банк

До хамону додаткову картку дають безкоштовно? Хоч би й віртуалку?
alibob
 
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  #<1 ... 424425426427
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