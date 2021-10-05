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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 424425426427

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Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:01

  Shaman написав:а где не гемор? ;)

Есть и тихие гавани еще, зачем лишние нервы?
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:04

Re: Альфа-Банк

До хамону додаткову картку дають безкоштовно? Хоч би й віртуалку?
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:33

Альфа-Банк

  alibob написав:До хамону додаткову картку дають безкоштовно? Хоч би й віртуалку?

Маю до одного хамелеон-рахунку 8 фізичних пластиків, з яких 1 основний та 7 додаткових. Усі безкоштовно. Не уявляю щоб за таких обставин віртуалка могла б щось коштувати
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:19

  Alien написав:
  alibob написав:До хамону додаткову картку дають безкоштовно? Хоч би й віртуалку?

Маю до одного хамелеон-рахунку 8 фізичних пластиків, з яких 1 основний та 7 додаткових. Усі безкоштовно. Не уявляю щоб за таких обставин віртуалка могла б щось коштувати


Дякую. В додатку бачу тільки перевипуск з блокуванням існуючої. Ви додаткові отримували у відділенні чи можна замовити доставку? Цікавить саме грн хамон МС бо VISA вже маю.
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:28

  alibob написав:Цікавить саме грн хамон МС бо VISA вже маю.

Чисто из интереса: нафига? Для коллекции? Выезд в какую-то экзотическую страну, где только MC принимают?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:35

  alibob написав:
  Alien написав:
  alibob написав:До хамону додаткову картку дають безкоштовно? Хоч би й віртуалку?

Маю до одного хамелеон-рахунку 8 фізичних пластиків, з яких 1 основний та 7 додаткових. Усі безкоштовно. Не уявляю щоб за таких обставин віртуалка могла б щось коштувати


Дякую. В додатку бачу тільки перевипуск з блокуванням існуючої. Ви додаткові отримували у відділенні чи можна замовити доставку? Цікавить саме грн хамон МС бо VISA вже маю.

Можу помилитись але мені здається що хамелеони були лише візами. Мастерів не пригадую. Щодо отримання фізичних допок то коли мои отримувались - їх замовити можна було лише на відділення. Інших варіантів просто не було. І дійсно замовити допки в застосунку було неможливо - лише в чаті підтримки
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:39

  moveton написав:
  alibob написав:Цікавить саме грн хамон МС бо VISA вже маю.

Чисто из интереса: нафига? Для коллекции? Выезд в какую-то экзотическую страну, где только MC принимают?

онлайн - выезд, шахер махер на минималках, проверяющих карту
cohan
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