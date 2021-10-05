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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:04
До хамону додаткову картку дають безкоштовно? Хоч би й віртуалку?
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alibob
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:33
alibob написав:
До хамону додаткову картку дають безкоштовно? Хоч би й віртуалку?
Маю до одного хамелеон-рахунку 8 фізичних пластиків, з яких 1 основний та 7 додаткових. Усі безкоштовно. Не уявляю щоб за таких обставин віртуалка могла б щось коштувати
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Alien
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:19
Alien написав: alibob написав:
До хамону додаткову картку дають безкоштовно? Хоч би й віртуалку?
Маю до одного хамелеон-рахунку 8 фізичних пластиків, з яких 1 основний та 7 додаткових. Усі безкоштовно. Не уявляю щоб за таких обставин віртуалка могла б щось коштувати
Дякую. В додатку бачу тільки перевипуск з блокуванням існуючої. Ви додаткові отримували у відділенні чи можна замовити доставку? Цікавить саме грн хамон МС бо VISA вже маю.
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alibob
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:28
alibob написав:
Цікавить саме грн хамон МС бо VISA вже маю.
Чисто из интереса: нафига? Для коллекции? Выезд в какую-то экзотическую страну, где только MC принимают?
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moveton
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:35
alibob написав: Alien написав: alibob написав:
До хамону додаткову картку дають безкоштовно? Хоч би й віртуалку?
Маю до одного хамелеон-рахунку 8 фізичних пластиків, з яких 1 основний та 7 додаткових. Усі безкоштовно. Не уявляю щоб за таких обставин віртуалка могла б щось коштувати
Дякую. В додатку бачу тільки перевипуск з блокуванням існуючої. Ви додаткові отримували у відділенні чи можна замовити доставку? Цікавить саме грн хамон МС бо VISA вже маю.
Можу помилитись але мені здається що хамелеони були лише візами. Мастерів не пригадую. Щодо отримання фізичних допок то коли мои отримувались - їх замовити можна було лише на відділення. Інших варіантів просто не було. І дійсно замовити допки в застосунку було неможливо - лише в чаті підтримки
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Alien
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:39
moveton написав: alibob написав:
Цікавить саме грн хамон МС бо VISA вже маю.
Чисто из интереса: нафига? Для коллекции? Выезд в какую-то экзотическую страну, где только MC принимают?
онлайн - выезд, шахер махер на минималках, проверяющих карту
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cohan
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