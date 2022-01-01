RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 424425426427

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:01

  Shaman написав:а где не гемор? ;)

Там, где швартуемся.
Востаннє редагувалось копейка в П'ят 26 сер, 2022 20:02, всього редагувалось 2 разів.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 423
З нами з: 31.07.19
Подякував: 284 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:04

Re: Альфа-Банк

До хамону додаткову картку дають безкоштовно? Хоч би й віртуалку?
alibob
 
Повідомлень: 304
З нами з: 31.01.18
Подякував: 125 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:33

Альфа-Банк

  alibob написав:До хамону додаткову картку дають безкоштовно? Хоч би й віртуалку?

Маю до одного хамелеон-рахунку 8 фізичних пластиків, з яких 1 основний та 7 додаткових. Усі безкоштовно. Не уявляю щоб за таких обставин віртуалка могла б щось коштувати
Alien
 
Повідомлень: 641
З нами з: 12.01.20
Подякував: 29 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:19

  Alien написав:
  alibob написав:До хамону додаткову картку дають безкоштовно? Хоч би й віртуалку?

Маю до одного хамелеон-рахунку 8 фізичних пластиків, з яких 1 основний та 7 додаткових. Усі безкоштовно. Не уявляю щоб за таких обставин віртуалка могла б щось коштувати


Дякую. В додатку бачу тільки перевипуск з блокуванням існуючої. Ви додаткові отримували у відділенні чи можна замовити доставку? Цікавить саме грн хамон МС бо VISA вже маю.
alibob
 
Повідомлень: 304
З нами з: 31.01.18
Подякував: 125 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:28

  alibob написав:Цікавить саме грн хамон МС бо VISA вже маю.

Чисто из интереса: нафига? Для коллекции? Выезд в какую-то экзотическую страну, где только MC принимают?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2260
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:35

  alibob написав:
  Alien написав:
  alibob написав:До хамону додаткову картку дають безкоштовно? Хоч би й віртуалку?

Маю до одного хамелеон-рахунку 8 фізичних пластиків, з яких 1 основний та 7 додаткових. Усі безкоштовно. Не уявляю щоб за таких обставин віртуалка могла б щось коштувати


Дякую. В додатку бачу тільки перевипуск з блокуванням існуючої. Ви додаткові отримували у відділенні чи можна замовити доставку? Цікавить саме грн хамон МС бо VISA вже маю.

Можу помилитись але мені здається що хамелеони були лише візами. Мастерів не пригадую. Щодо отримання фізичних допок то коли мои отримувались - їх замовити можна було лише на відділення. Інших варіантів просто не було. І дійсно замовити допки в застосунку було неможливо - лише в чаті підтримки
Alien
 
Повідомлень: 641
З нами з: 12.01.20
Подякував: 29 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:39

  moveton написав:
  alibob написав:Цікавить саме грн хамон МС бо VISA вже маю.

Чисто из интереса: нафига? Для коллекции? Выезд в какую-то экзотическую страну, где только MC принимают?

онлайн - выезд, шахер махер на минималках, проверяющих карту
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4453
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:42

  cohan написав:онлайн - выезд, шахер махер на минималках, проверяющих карту

Вопрос был почему допка должна быть обязательно MC. Или я ответа не понял?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2260
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:14

  moveton написав:
  cohan написав:онлайн - выезд, шахер махер на минималках, проверяющих карту

Вопрос был почему допка должна быть обязательно MC. Или я ответа не понял?


Наверное привычка иметь варианты. Бывало при межбанковских проводках с одной карты (МС, например) не идёт, а с другой (например VISA) идёт. Плюс всякие МСбильше, акции с визой, это ж премиум класс, и т.д. Плюс привязывание карты в разные сервисы. В разные аккаунты - разные карты.
alibob
 
Повідомлень: 304
З нами з: 31.01.18
Подякував: 125 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:04

  alibob написав:Бывало при межбанковских проводках с одной карты (МС, например) не идёт, а с другой (например VISA) идёт. Плюс всякие МСбильше, акции с визой, это ж премиум класс, и т.д.

Как я помню, такие избирательные проводки происходят из за разной доходности банка от разных платёжных систем, поэтому могут заблокировать MC и оставить только VISA, но не наоборот. Про акции не подумал, аргумент. Хотя я не пользовался никогда :)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2260
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 424425426427
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: root і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 44, 45, 46
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
452 510516
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 сер, 2022 19:45
Amethyst
Райффайзен Банк 1 ... 34, 35, 36
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
358 457652
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 сер, 2022 18:55
iamdimon
Ідея Банк 1 ... 30, 31, 32
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
311 243637
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 сер, 2022 18:42
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4270)
26.08.2022 21:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.