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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 425426427428

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:01

  lara_08 написав:С 1 октября будут брать абонплату по дебеткам, если не выполнить условие для бесплатности в сентябре

Вчиталась на досуге.
Альфа в своем амплуа
Інформуємо Вас, що з 01.10.2022 р. змінюються тарифи за платіжними дебетними картками АТ «Альфа-Банк» (Україна) для фізичних осіб:
однако
"Звертаємо Вашу увагу, що перше списання щомісячної плати з рахунку при невиконанні заданих тарифами умов буде саме з 01.10 2022, тобто при розрахунку плати до уваги будуть взяті кількість, сума операцій та залишок коштів клієнта у Банку за період з 01.09.2022р."

Устанавливаете с 01.10, так и мониторьте уже 10 месяц.
Клиент не успел еще зевнуть, а по факту уже должен.
Видно деньги очень нада.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:18

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:Альфа в своем амплуа

Ваащето Условие восстанавливается с 1 сентября, но эт же нуна было тогда пердупердить клиента не позднее 1 августа. Но хто-то у марХитолАГав опять проморгал или слишком жадный...Ото и намалевали абы шо, страдальцы :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:21

  копейка написав:Клиент не успел еще зевнуть, а по факту уже должен.

Клиенту всё же больше месяца на зевнуть и, например, закрыть карту, если возвращение старых условий не устраивает. Более тормозным, действительно, лучше с Аллой не связыватся, а ещё лучше: вообще ни с какими банками.
moveton
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