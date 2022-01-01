RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 425426427428

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:01

  lara_08 написав:С 1 октября будут брать абонплату по дебеткам, если не выполнить условие для бесплатности в сентябре

Вчиталась на досуге.
Альфа в своем амплуа
Інформуємо Вас, що з 01.10.2022 р. змінюються тарифи за платіжними дебетними картками АТ «Альфа-Банк» (Україна) для фізичних осіб:
однако
"Звертаємо Вашу увагу, що перше списання щомісячної плати з рахунку при невиконанні заданих тарифами умов буде саме з 01.10 2022, тобто при розрахунку плати до уваги будуть взяті кількість, сума операцій та залишок коштів клієнта у Банку за період з 01.09.2022р."

Устанавливаете с 01.10, так и мониторьте уже 10 месяц.
Клиент не успел еще зевнуть, а по факту уже должен.
Видно деньги очень нада.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 426
З нами з: 31.07.19
Подякував: 285 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:18

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:Альфа в своем амплуа

Ваащето Условие восстанавливается с 1 сентября, но эт же нуна было тогда пердупердить клиента не позднее 1 августа. Но хто-то у марХитолАГав опять проморгал или слишком жадный...Ото и намалевали абы шо, страдальцы :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2987
З нами з: 05.05.21
Подякував: 184 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:21

  копейка написав:Клиент не успел еще зевнуть, а по факту уже должен.

Клиенту всё же больше месяца на зевнуть и, например, закрыть карту, если возвращение старых условий не устраивает. Более тормозным, действительно, лучше с Аллой не связыватся, а ещё лучше: вообще ни с какими банками.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2262
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:48

  moveton написав:
  копейка написав:Клиент не успел еще зевнуть, а по факту уже должен.

Клиенту всё же больше месяца на зевнуть и, например, закрыть карту, если возвращение старых условий не устраивает. Более тормозным, действительно, лучше с Аллой не связыватся, а ещё лучше: вообще ни с какими банками.

За "зевнуть" - образно, к описанному контексту. Клиент проснулся, надел трусы, но уже на счетчике.
Не о тормознутости клиента песня, привыкли мы под царем видимо ходить, все на веру принимать.
Вот возьмем и перепишем указанные условия под клиента:
Інформуємо Вас, що з 01.10.2022 р. змінюються нарахування відсотків за депозитами АТ «Альфа-Банк» (Україна) для фізичних осіб:
"Звертаємо Вашу увагу, що перше нарахування підвищених щомісячних відсотків згідно заданих тарифами умов буде саме з 01.10 2022, тобто при розрахунку до уваги будуть взяті період з 01.09.2022р.

Думаю Альфе бы понравилось. :mrgreen:
А так да, лучше с такими банками не связываться. Шулерством разит.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 426
З нами з: 31.07.19
Подякував: 285 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 07:51

  lara_08 написав:
  Amethyst написав:
  lara_08 написав:С 1 октября будут брать абонплату по дебеткам, если не выполнить условие для бесплатности в сентябре

Це чо, знов 25... яєк купувати?

Можете шелуху от луковиц... :)

Я за інтернет сплачую: 200 гривень абонки дорівнює 25 платежам по 8 гривень з картки Альфи. І мені не важко, і банку приємно, і не треба ганьбитися в магазині з яйками/цибулинами.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2275
З нами з: 10.08.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 425426427428
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, S i m і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Конкорд 1 ... 9, 10, 11
sens » Суб 08 січ, 2022 17:39
104 131045
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 сер, 2022 07:56
Howl
Райффайзен Банк 1 ... 35, 36, 37
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
360 458068
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 сер, 2022 06:21
iamdimon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 225, 226, 227
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2268 1272581
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 сер, 2022 20:44
ScaryBee

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.