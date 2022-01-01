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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:01
lara_08 написав:
С 1 октября будут брать абонплату по дебеткам, если не выполнить условие для бесплатности в сентябре
Вчиталась на досуге.
Альфа в своем амплуа
Інформуємо Вас, що з 01.10.2022 р. змінюються тарифи за платіжними дебетними картками АТ «Альфа-Банк» (Україна) для фізичних осіб:
однако
"Звертаємо Вашу увагу, що перше списання щомісячної плати з рахунку при невиконанні заданих тарифами умов буде саме з 01.10 2022, тобто при розрахунку плати до уваги будуть взяті кількість, сума операцій та залишок коштів клієнта у Банку за період з 01.09.2022р."
Устанавливаете с 01.10, так и мониторьте уже 10 месяц.
Клиент не успел еще зевнуть, а по факту уже должен.
Видно деньги очень нада.
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копейка
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:18
копейка написав:
Альфа в своем амплуа
Ваащето Условие восстанавливается с 1 сентября, но эт же нуна было тогда пердупердить клиента не позднее 1 августа. Но хто-то у марХитолАГав опять проморгал или слишком жадный...Ото и намалевали абы шо, страдальцы
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Amethyst
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:21
копейка написав:
Клиент не успел еще зевнуть, а по факту уже должен.
Клиенту всё же больше месяца на зевнуть и, например, закрыть карту, если возвращение старых условий не устраивает. Более тормозным, действительно, лучше с Аллой не связыватся, а ещё лучше: вообще ни с какими банками.
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moveton
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:48
moveton написав: копейка написав:
Клиент не успел еще зевнуть, а по факту уже должен.
Клиенту всё же больше месяца на зевнуть и, например, закрыть карту, если возвращение старых условий не устраивает. Более тормозным, действительно, лучше с Аллой не связыватся, а ещё лучше: вообще ни с какими банками.
За "зевнуть" - образно, к описанному контексту. Клиент проснулся, надел трусы, но уже на счетчике.
Не о тормознутости клиента песня, привыкли мы под царем видимо ходить, все на веру принимать.
Вот возьмем и перепишем указанные условия под клиента:
Інформуємо Вас, що з 01.10.2022 р. змінюються нарахування відсотків за депозитами АТ «Альфа-Банк» (Україна) для фізичних осіб:
"Звертаємо Вашу увагу, що перше нарахування підвищених щомісячних відсотків згідно заданих тарифами умов буде саме з 01.10 2022, тобто при розрахунку до уваги будуть взяті період з 01.09.2022р.
Думаю Альфе бы понравилось.
А так да, лучше с такими банками не связываться. Шулерством разит.
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копейка
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Додано: Суб 27 сер, 2022 07:51
lara_08 написав: Amethyst написав: lara_08 написав:
С 1 октября будут брать абонплату по дебеткам, если не выполнить условие для бесплатности в сентябре
Це чо, знов 25... яєк купувати?
Можете шелуху от луковиц...
Я за інтернет сплачую: 200 гривень абонки дорівнює 25 платежам по 8 гривень з картки Альфи. І мені не важко, і банку приємно, і не треба ганьбитися в магазині з яйками/цибулинами.
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Solar_simfi
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Додано: Суб 27 сер, 2022 08:33
Або забити в автоплатежі в портмоне щоденну (або раз на два-три дні) оплату тої ж комуналки/інтернету або поповнення телефону. Не заморочно зовсім.
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alibob
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Додано: Суб 27 сер, 2022 09:16
Solar_simfi написав:
Я за інтернет сплачую: 200 гривень абонки дорівнює 25 платежам по 8 гривень з картки Альфи. І мені не важко, і банку приємно, і не треба ганьбитися в магазині з яйками/цибулинами.
або сплатити 50-100 грн абонки і не ганьбитися з 8 грн.
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ScaryBee
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Додано: Суб 27 сер, 2022 09:24
root написав: ScaryBee написав:
або сплатити 50-100 грн абонки і не ганьбитися з 8 грн.
Нічого не бачу тут ганебного, адже не всі клієнти банку є багатими буратінами
. А зекономлені гривні перевести волонтерам\ЗСУ чи собі на каву
тільки навіщось цим нещасним потрібні карти типу платінум.
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ScaryBee
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Додано: Суб 27 сер, 2022 09:34
ScaryBee написав:
тільки навіщось цим нещасним потрібні карти типу платінум.
Не скажу за інших клієнтів банку але за себе можу спробувати пояснити. Я є клієнтом 7 банків, і багато з них преміальні пакети, а от ким користуюсь вже в залежності від того де мені кращі умови(а вони зараз міняються часто). Тож щоб не закривати пакет чи платити абонку, мені теж актуально провезти операцію для безкоштовності. Якось так.
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root
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