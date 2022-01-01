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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 426427428429

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 09:34

Re: Альфа-Банк

ScaryBee написав:
  root написав:
  ScaryBee написав:або сплатити 50-100 грн абонки і не ганьбитися з 8 грн.

Нічого не бачу тут ганебного, адже не всі клієнти банку є багатими буратінами. А зекономлені гривні перевести волонтерам\ЗСУ чи собі на каву ;)

тільки навіщось цим нещасним потрібні карти типу платінум.
Ну может не стоит считать наши бедные и несчастные деньги. Разберёмся. Возврат к до военным тарифам это лишь часть дорожной карты этого "цифрового" банка. Мы уже видим и введение новых тарифов проекта +100. Смузи проект, меньше кормить и больше доить стартовал. Инновации они такие))
qreaton
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 09:51

  root написав:
  ScaryBee написав:тільки навіщось цим нещасним потрібні карти типу платінум.

Не скажу за інших клієнтів банку але за себе можу спробувати пояснити. Я є клієнтом 7 банків, і багато з них преміальні пакети, а от ким користуюсь вже в залежності від того де мені кращі умови(а вони зараз міняються часто). Тож щоб не закривати пакет чи платити абонку, мені теж актуально провезти операцію для безкоштовності. Якось так.

то ви так і не пояснили, навіщо небагатим буратінам преміум-пакети?
І навіщо справжнім преміум-клієнтам гаяти свій свій час на 25 яєць в АТБ (і не ганьбитися)?
ScaryBee
 
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  #<1 ... 426427428429
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