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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 сер, 2022 09:34
ScaryBee написав: root написав: ScaryBee написав:
або сплатити 50-100 грн абонки і не ганьбитися з 8 грн.
Нічого не бачу тут ганебного, адже не всі клієнти банку є багатими буратінами
. А зекономлені гривні перевести волонтерам\ЗСУ чи собі на каву
тільки навіщось цим нещасним потрібні карти типу платінум.
Ну может не стоит считать наши бедные и несчастные деньги. Разберёмся. Возврат к до военным тарифам это лишь часть дорожной карты этого "цифрового" банка. Мы уже видим и введение новых тарифов проекта +100. Смузи проект, меньше кормить и больше доить стартовал. Инновации они такие))
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qreaton
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Додано: Суб 27 сер, 2022 09:51
root написав: ScaryBee написав:
тільки навіщось цим нещасним потрібні карти типу платінум.
Не скажу за інших клієнтів банку але за себе можу спробувати пояснити. Я є клієнтом 7 банків, і багато з них преміальні пакети, а от ким користуюсь вже в залежності від того де мені кращі умови(а вони зараз міняються часто). Тож щоб не закривати пакет чи платити абонку, мені теж актуально провезти операцію для безкоштовності. Якось так.
то ви так і не пояснили, навіщо небагатим буратінам преміум-пакети?
І навіщо справжнім преміум-клієнтам гаяти свій свій час на 25 яєць в АТБ (і не ганьбитися)?
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ScaryBee
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Додано: Суб 27 сер, 2022 11:05
ScaryBee
Це питання тепер до мене чи до когось іншого? а то фігурує ви
а не Ти
чи Ви
Якщо до мене то я зі своєї сторони вже пояснив чому не хочу кормити з десяток банків одночасно.
p.s.
теж саме питання можна зробити і до спонсорів, без них у нас би не було стільки плюшок та всіляких кешбеків. Так що платіть собі мовчки і не рахуйте чужі зекономлені 100 грн.
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root
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Додано: Суб 27 сер, 2022 12:49
Капець, як та для чого бути клієнтом 7ми банків? Х.з. маю лише платінум блек від альфи й норм. живу....
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Бекас
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Додано: Суб 27 сер, 2022 12:57
Бекас написав:
Капець, як та для чого бути клієнтом 7ми банків?
і 20 можна...
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chipmunk
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