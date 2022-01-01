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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 426427428429

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 09:34

Re: Альфа-Банк

ScaryBee написав:
  root написав:
  ScaryBee написав:або сплатити 50-100 грн абонки і не ганьбитися з 8 грн.

Нічого не бачу тут ганебного, адже не всі клієнти банку є багатими буратінами. А зекономлені гривні перевести волонтерам\ЗСУ чи собі на каву ;)

тільки навіщось цим нещасним потрібні карти типу платінум.
Ну может не стоит считать наши бедные и несчастные деньги. Разберёмся. Возврат к до военным тарифам это лишь часть дорожной карты этого "цифрового" банка. Мы уже видим и введение новых тарифов проекта +100. Смузи проект, меньше кормить и больше доить стартовал. Инновации они такие))
qreaton
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 09:51

  root написав:
  ScaryBee написав:тільки навіщось цим нещасним потрібні карти типу платінум.

Не скажу за інших клієнтів банку але за себе можу спробувати пояснити. Я є клієнтом 7 банків, і багато з них преміальні пакети, а от ким користуюсь вже в залежності від того де мені кращі умови(а вони зараз міняються часто). Тож щоб не закривати пакет чи платити абонку, мені теж актуально провезти операцію для безкоштовності. Якось так.

то ви так і не пояснили, навіщо небагатим буратінам преміум-пакети?
І навіщо справжнім преміум-клієнтам гаяти свій свій час на 25 яєць в АТБ (і не ганьбитися)?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 11:05

ScaryBee

Це питання тепер до мене чи до когось іншого? а то фігурує ви а не Ти чи Ви ;) Якщо до мене то я зі своєї сторони вже пояснив чому не хочу кормити з десяток банків одночасно.


p.s.
теж саме питання можна зробити і до спонсорів, без них у нас би не було стільки плюшок та всіляких кешбеків. Так що платіть собі мовчки і не рахуйте чужі зекономлені 100 грн. :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 12:49

Re: Альфа-Банк

Капець, як та для чого бути клієнтом 7ми банків? Х.з. маю лише платінум блек від альфи й норм. живу....
Бекас
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 12:54

  Бекас написав:Капець, як та для чого бути клієнтом 7ми банків? Х.з. маю лише платінум блек від альфи й норм. живу....

Це мабуть те саме коли на старість тягне людину на грядки, город... Я до 2018р. був тільки клієнтом привєтабнку(ощад не рахую, мимо проходив) А потім подивився навколо і зрозумів що у сусіда(інший банк) трава зеленіша і дружина молодше... :roll:
root
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 12:57

Re: Альфа-Банк

  Бекас написав:Капець, як та для чого бути клієнтом 7ми банків?

і 20 можна...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 13:26

  Бекас написав:Капець, як та для чого бути клієнтом 7ми банків? Х.з. маю лише платінум блек від альфи й норм. живу....

Ну, быть номинально одно, типа открыт счёт да и открыт. Другое дело, если вы тысячами денег гоняете бабло через карты, кассы, переводы сразу во всех банках :mrgreen:
У каждого свои потребности.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 13:54

колеги, як правильно читати норми НБУ по зняттю готівки за кордоном ?

з карток в гривні — не більше еквіваленту 12 500 грн сумарно з усіх гривневих рахунків клієнта за календарний тиждень (враховуються операції з понеділка по неділю) - це позиція Альфи :)

ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів - це позиція НБУ :)
stas_rst
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