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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 427428429430

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 22:26

Re: Альфа-Банк

  Бекас написав:Капець, як та для чого бути клієнтом 7ми банків? Х.з. маю лише платінум блек від альфи й норм. живу....
Норм жити - варіант, але дехто живе краще або хоче жити краще ніж норм, а для цього краще користуватися багатьма банками
AG_
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 05:25

Re: Альфа-Банк

ІСТИНА значно простіша ...не існує ідеального банку , його ми ( клієнти ,у кого не один банк ) створюємо самостійно , поєднуючи все найкраще з різних банків )...
-VICTOR-
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Повідомлень: 7260
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  #<1 ... 427428429430
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