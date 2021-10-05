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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 сер, 2022 22:26
Бекас написав:
Капець, як та для чого бути клієнтом 7ми банків? Х.з. маю лише платінум блек від альфи й норм. живу....
Норм жити - варіант, але дехто живе краще або хоче жити краще ніж норм, а для цього краще користуватися багатьма банками
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Додано: Нед 28 сер, 2022 05:25
ІСТИНА значно простіша ...не існує ідеального банку , його ми ( клієнти ,у кого не один банк ) створюємо самостійно , поєднуючи все найкраще з різних банків )...
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