Норм жити - варіант, але дехто живе краще або хоче жити краще ніж норм, а для цього краще користуватися багатьма банками
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 сер, 2022 22:26
Re: Альфа-Банк
Додано: Нед 28 сер, 2022 05:25
Re: Альфа-Банк
ІСТИНА значно простіша ...не існує ідеального банку , його ми ( клієнти ,у кого не один банк ) створюємо самостійно , поєднуючи все найкраще з різних банків )...
Додано: Нед 28 сер, 2022 09:48
для того, щоб жити краще необ'язково користуватися багатьма банками.
коли у вас 5, 10 та більше банок - скільки ви витрачаете часу на адміністрування цього? - отож. якщо у вас багато часу - велкам.
як раз, щоб жити краще час надо витрачати дуже раціонально. й мати 10 банок - це десь далеко по списку
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:08
Re: Альфа-Банк
до 5 хвилин першого дня місяця,та ще хвилина в РД кредитної.Зайти в банк-лише дотик пальця.В GPay основну визначити по потребі теж пару секунд.Там все просто і не складно.Маю 12 та їх клони
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 28 сер, 2022 10:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:10
Мене теж взагалі не відволікає та не напрягає. Зате потім маю в банківському продукті те що мені потрібно а не те що пропонує банк.
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:20
гадаю все ж таки більше часу. а облік вести? щоб вибрати в GPay - це зняти з пароля телефон, запустити Gpay. а щоб пам'ятати яку карту коли використовувати? а якщо декілька кредитних продуктів?
я ж не заперечую, якщо подобається, можно гратися. але вихлоп з цього не так щоб великий
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:34
Re: Альфа-Банк
облік в необанкінгах стає все зручнішає з часом.Хвала,що кредиток тільки 2: Ідея,якій раз в місяць треба уваги двічи по пару хвилин разом з банком який буде на ній заробляти та Всеможуща ПУМБи.Разлок апарату по пиці навіть швидше дотика пальця.А от G-гаманець (онова GPay) новинкою приємно дивує-зручно просто перегорнути картку і вона на цей платіж спрацює навіть при умові основної іншої.Кешбека просто табличку перегляну кого юзати,останнім часом майже незмінні. Ну то таке,на смак і колір усі олівці різні
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