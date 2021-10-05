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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 427428429430

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 22:26

Re: Альфа-Банк

  Бекас написав:Капець, як та для чого бути клієнтом 7ми банків? Х.з. маю лише платінум блек від альфи й норм. живу....
Норм жити - варіант, але дехто живе краще або хоче жити краще ніж норм, а для цього краще користуватися багатьма банками
AG_
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 05:25

Re: Альфа-Банк

ІСТИНА значно простіша ...не існує ідеального банку , його ми ( клієнти ,у кого не один банк ) створюємо самостійно , поєднуючи все найкраще з різних банків )...
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 09:48

  AG_ написав:
  Бекас написав:Капець, як та для чого бути клієнтом 7ми банків? Х.з. маю лише платінум блек від альфи й норм. живу....
Норм жити - варіант, але дехто живе краще або хоче жити краще ніж норм, а для цього краще користуватися багатьма банками

для того, щоб жити краще необ'язково користуватися багатьма банками.

коли у вас 5, 10 та більше банок - скільки ви витрачаете часу на адміністрування цього? - отож. якщо у вас багато часу - велкам.

як раз, щоб жити краще час надо витрачати дуже раціонально. й мати 10 банок - це десь далеко по списку ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:08

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:коли у вас 5, 10 та більше банок - скільки ви витрачаете часу на адміністрування цього?
до 5 хвилин першого дня місяця,та ще хвилина в РД кредитної.Зайти в банк-лише дотик пальця.В GPay основну визначити по потребі теж пару секунд.Там все просто і не складно.Маю 12 та їх клони
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 28 сер, 2022 10:11, всього редагувалось 2 разів.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:10

Мене теж взагалі не відволікає та не напрягає. Зате потім маю в банківському продукті те що мені потрібно а не те що пропонує банк.
root
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:20

  Мизантрóп написав:
  Shaman написав:коли у вас 5, 10 та більше банок - скільки ви витрачаете часу на адміністрування цього?
до 5 хвилин першого дня місяця,та ще хвилина в РД кредитної.Зайти в банк-лише дотик пальця.В GPay основну визначити по потребі теж пару секунд.Там все просто і не складно.Маю 12 та їх клони

гадаю все ж таки більше часу. а облік вести? ;) щоб вибрати в GPay - це зняти з пароля телефон, запустити Gpay. а щоб пам'ятати яку карту коли використовувати? а якщо декілька кредитних продуктів?

я ж не заперечую, якщо подобається, можно гратися. але вихлоп з цього не так щоб великий ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:34

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:гадаю все ж таки більше часу. а облік вести? щоб вибрати в GPay - це зняти з пароля телефон, запустити Gpay. а щоб пам'ятати яку карту коли використовувати? а якщо декілька кредитних продуктів?
облік в необанкінгах стає все зручнішає з часом.Хвала,що кредиток тільки 2: Ідея,якій раз в місяць треба уваги двічи по пару хвилин разом з банком який буде на ній заробляти та Всеможуща ПУМБи.Разлок апарату по пиці навіть швидше дотика пальця.А от G-гаманець (онова GPay) новинкою приємно дивує-зручно просто перегорнути картку і вона на цей платіж спрацює навіть при умові основної іншої.Кешбека просто табличку перегляну кого юзати,останнім часом майже незмінні. Ну то таке,на смак і колір усі олівці різні :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 13:37

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:а щоб пам'ятати яку карту коли використовувати?

см. viewtopic.php?p=5453531#p5453531
Таку пам'ятку роблю в ГПеї ввечері 1го числа, десь за 30хв аналізу 4-7 кредиток на 2х екках. Пітніюю, а шо зробиш :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 13:53

  mihasik написав:А чего розыгрыш не обсуждаем? :lol:

так а чо обсуждать
я банк каждый день розыгрываю, а тут он меня захотел? Я пасс.
Дайте гроші, а не обіцянки -- цяцянки!

ПС. Мені отого останнього розіграшу від Алки вистачає -- "01/10 починається з 01/09 за 25грн" :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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