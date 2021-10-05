Норм жити - варіант, але дехто живе краще або хоче жити краще ніж норм, а для цього краще користуватися багатьма банками
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 сер, 2022 22:26
Re: Альфа-Банк
Додано: Нед 28 сер, 2022 05:25
Re: Альфа-Банк
ІСТИНА значно простіша ...не існує ідеального банку , його ми ( клієнти ,у кого не один банк ) створюємо самостійно , поєднуючи все найкраще з різних банків )...
Додано: Нед 28 сер, 2022 09:48
для того, щоб жити краще необ'язково користуватися багатьма банками.
коли у вас 5, 10 та більше банок - скільки ви витрачаете часу на адміністрування цього? - отож. якщо у вас багато часу - велкам.
як раз, щоб жити краще час надо витрачати дуже раціонально. й мати 10 банок - це десь далеко по списку
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:08
Re: Альфа-Банк
до 5 хвилин першого дня місяця,та ще хвилина в РД кредитної.Зайти в банк-лише дотик пальця.В GPay основну визначити по потребі теж пару секунд.Там все просто і не складно.Маю 12 та їх клони
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 28 сер, 2022 10:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:10
Мене теж взагалі не відволікає та не напрягає. Зате потім маю в банківському продукті те що мені потрібно а не те що пропонує банк.
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:20
гадаю все ж таки більше часу. а облік вести? щоб вибрати в GPay - це зняти з пароля телефон, запустити Gpay. а щоб пам'ятати яку карту коли використовувати? а якщо декілька кредитних продуктів?
я ж не заперечую, якщо подобається, можно гратися. але вихлоп з цього не так щоб великий
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:34
Re: Альфа-Банк
облік в необанкінгах стає все зручнішає з часом.Хвала,що кредиток тільки 2: Ідея,якій раз в місяць треба уваги двічи по пару хвилин разом з банком який буде на ній заробляти та Всеможуща ПУМБи.Разлок апарату по пиці навіть швидше дотика пальця.А от G-гаманець (онова GPay) новинкою приємно дивує-зручно просто перегорнути картку і вона на цей платіж спрацює навіть при умові основної іншої.Кешбека просто табличку перегляну кого юзати,останнім часом майже незмінні. Ну то таке,на смак і колір усі олівці різні
Додано: Нед 28 сер, 2022 13:37
Re: Альфа-Банк
см. viewtopic.php?p=5453531#p5453531
Таку пам'ятку роблю в ГПеї ввечері 1го числа, десь за 30хв аналізу 4-7 кредиток на 2х екках. Пітніюю, а шо зробиш
Додано: Нед 28 сер, 2022 13:53
Додано: Нед 28 сер, 2022 18:57
до Вас як до представника преміум-класу.
Мені 100 грн платити не треба, у мене білий пакет. І його покриває невеликий депозит, що відповідає моїй скромній персоні. В той же час немає потреби теребонькати яйця в АТБ, а до того ж скиглити про це на форумі.
Спонсори просто живуть. У них є інші турботи, дорожчі ваших 100 грн. Он успішний долярчик сказав, що менш ніж за 2000 грн жінка в банк не піде
|