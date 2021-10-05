RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 428429430431>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 22:26

Re: Альфа-Банк

  Бекас написав:Капець, як та для чого бути клієнтом 7ми банків? Х.з. маю лише платінум блек від альфи й норм. живу....
Норм жити - варіант, але дехто живе краще або хоче жити краще ніж норм, а для цього краще користуватися багатьма банками
AG_
 
Повідомлень: 63
З нами з: 30.09.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 05:25

Re: Альфа-Банк

ІСТИНА значно простіша ...не існує ідеального банку , його ми ( клієнти ,у кого не один банк ) створюємо самостійно , поєднуючи все найкраще з різних банків )...
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7260
З нами з: 15.08.12
Подякував: 393 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 09:48

  AG_ написав:
  Бекас написав:Капець, як та для чого бути клієнтом 7ми банків? Х.з. маю лише платінум блек від альфи й норм. живу....
Норм жити - варіант, але дехто живе краще або хоче жити краще ніж норм, а для цього краще користуватися багатьма банками

для того, щоб жити краще необ'язково користуватися багатьма банками.

коли у вас 5, 10 та більше банок - скільки ви витрачаете часу на адміністрування цього? - отож. якщо у вас багато часу - велкам.

як раз, щоб жити краще час надо витрачати дуже раціонально. й мати 10 банок - це десь далеко по списку ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 29.09.19
Подякував: 360 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:08

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:коли у вас 5, 10 та більше банок - скільки ви витрачаете часу на адміністрування цього?
до 5 хвилин першого дня місяця,та ще хвилина в РД кредитної.Зайти в банк-лише дотик пальця.В GPay основну визначити по потребі теж пару секунд.Там все просто і не складно.Маю 12 та їх клони
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 28 сер, 2022 10:11, всього редагувалось 2 разів.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6938
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1409 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:10

Мене теж взагалі не відволікає та не напрягає. Зате потім маю в банківському продукті те що мені потрібно а не те що пропонує банк.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 936
З нами з: 04.03.15
Подякував: 194 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:20

  Мизантрóп написав:
  Shaman написав:коли у вас 5, 10 та більше банок - скільки ви витрачаете часу на адміністрування цього?
до 5 хвилин першого дня місяця,та ще хвилина в РД кредитної.Зайти в банк-лише дотик пальця.В GPay основну визначити по потребі теж пару секунд.Там все просто і не складно.Маю 12 та їх клони

гадаю все ж таки більше часу. а облік вести? ;) щоб вибрати в GPay - це зняти з пароля телефон, запустити Gpay. а щоб пам'ятати яку карту коли використовувати? а якщо декілька кредитних продуктів?

я ж не заперечую, якщо подобається, можно гратися. але вихлоп з цього не так щоб великий ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 29.09.19
Подякував: 360 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:34

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:гадаю все ж таки більше часу. а облік вести? щоб вибрати в GPay - це зняти з пароля телефон, запустити Gpay. а щоб пам'ятати яку карту коли використовувати? а якщо декілька кредитних продуктів?
облік в необанкінгах стає все зручнішає з часом.Хвала,що кредиток тільки 2: Ідея,якій раз в місяць треба уваги двічи по пару хвилин разом з банком який буде на ній заробляти та Всеможуща ПУМБи.Разлок апарату по пиці навіть швидше дотика пальця.А от G-гаманець (онова GPay) новинкою приємно дивує-зручно просто перегорнути картку і вона на цей платіж спрацює навіть при умові основної іншої.Кешбека просто табличку перегляну кого юзати,останнім часом майже незмінні. Ну то таке,на смак і колір усі олівці різні :lol:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6938
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1409 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 13:37

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:а щоб пам'ятати яку карту коли використовувати?

см. viewtopic.php?p=5453531#p5453531
Таку пам'ятку роблю в ГПеї ввечері 1го числа, десь за 30хв аналізу 4-7 кредиток на 2х екках. Пітніюю, а шо зробиш :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3001
З нами з: 05.05.21
Подякував: 185 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 13:53

  mihasik написав:А чего розыгрыш не обсуждаем? :lol:

так а чо обсуждать
я банк каждый день розыгрываю, а тут он меня захотел? Я пасс.
Дайте гроші, а не обіцянки -- цяцянки!

ПС. Мені отого останнього розіграшу від Алки вистачає -- "01/10 починається з 01/09 за 25грн" :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3001
З нами з: 05.05.21
Подякував: 185 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 18:57

  root написав:ScaryBee

Це питання тепер до мене чи до когось іншого? а то фігурує ви а не Ти чи Ви ;) Якщо до мене то я зі своєї сторони вже пояснив чому не хочу кормити з десяток банків одночасно.


p.s.
теж саме питання можна зробити і до спонсорів, без них у нас би не було стільки плюшок та всіляких кешбеків. Так що платіть собі мовчки і не рахуйте чужі зекономлені 100 грн. :mrgreen:

до Вас як до представника преміум-класу.
Мені 100 грн платити не треба, у мене білий пакет. І його покриває невеликий депозит, що відповідає моїй скромній персоні. В той же час немає потреби теребонькати яйця в АТБ, а до того ж скиглити про це на форумі.

Спонсори просто живуть. У них є інші турботи, дорожчі ваших 100 грн. Он успішний долярчик сказав, що менш ніж за 2000 грн жінка в банк не піде :)
ScaryBee
 
Повідомлень: 185
З нами з: 27.06.22
Подякував: 66 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 428429430431>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chelavek, valya і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ідея Банк 1 ... 30, 31, 32
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
316 244495
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 сер, 2022 19:59
Amethyst
Банк Власний Рахунок 1 ... 64, 65, 66
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
658 537472
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 сер, 2022 19:53
cohan
Комерційний Індустріальний Банк 1, 2, 3, 4, 5
candidat » Вів 04 січ, 2022 09:55
42 24625
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 сер, 2022 19:45
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (317)
28.08.2022 20:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.