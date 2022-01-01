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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 428429430431

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Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 19:05

І я не ходжу в банки, останній онлайн відкривався ;) А в Альфи преміалки(Black) закрив після того як з'явився хамелиончик.
root
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 21:00

Re: Альфа-Банк

Що я маю знати про введення щомісячної комісії для кредитних карток з 1 вересня?

100 гривень — це дуже дорого для мене
Це три чашки кави для вас, але для банку — можливість вирівняти ціну пропозиції та обслуговування по відношенню до нової облікової ставки НБУ.


Ну Альфа конечно шедевральна, спасибо, что посчитали мои деньги кофеём, а не смузём.
Данилки Гетьманцева было вполне достаточно.
В такое неопределенное время, рассчитывать на солидные банки себе дороже, они свои издержки в любой момент перекинут на клиента.
Проще оперировать исходя из собственного баланса возможностей, чем получить нежданчик в своей бухгалтерии от таких партнеров по бизнесу.
П - практика. :mrgreen:
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 01:06

Re: Альфа-Банк

Десь ближче до середини вересня Альфа планує запустити онлайн конвертаційні депо ).
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:39

Можно ли закрыть пакетный "вайт" удалённо?
Earth Citizen
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:12

Re: Альфа-Банк

Шановні, правильно я памятаю ліміти
Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України - 150 000 в день, 200 000 в місяць. І до якої завтра треба встигнути, щоб пройшло серпнем?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:26

  ukr0014959 написав:Шановні, правильно я памятаю ліміти
Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України - 150 000 в день, 200 000 в місяць. І до якої завтра треба встигнути, щоб пройшло серпнем?

До 17:00 точно
А може і до 20:00, коли Алка почне день закривати
Але це останній день місяця, тому краще взагалі до 16:45 :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:31

Amethyst

Мерсі,
а хто ще дає халявний або недорогий сеп? моно 190 грн наприклад але трохи стрьомно всю суму відразу, через фінмон
ukr0014959
 
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