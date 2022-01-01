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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:05
І я не ходжу в банки, останній онлайн відкривався А в Альфи преміалки(Black) закрив після того як з'явився хамелиончик.
Додано: Пон 29 сер, 2022 21:00
Re: Альфа-Банк
Що я маю знати про введення щомісячної комісії для кредитних карток з 1 вересня?
Ну Альфа конечно шедевральна, спасибо, что посчитали мои деньги кофеём, а не смузём.
Данилки Гетьманцева было вполне достаточно.
В такое неопределенное время, рассчитывать на солидные банки себе дороже, они свои издержки в любой момент перекинут на клиента.
Проще оперировать исходя из собственного баланса возможностей, чем получить нежданчик в своей бухгалтерии от таких партнеров по бизнесу.
П - практика.
Додано: Вів 30 сер, 2022 01:06
Re: Альфа-Банк
Десь ближче до середини вересня Альфа планує запустити онлайн конвертаційні депо ).
Додано: Вів 30 сер, 2022 13:12
Re: Альфа-Банк
Шановні, правильно я памятаю ліміти
Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України - 150 000 в день, 200 000 в місяць. І до якої завтра треба встигнути, щоб пройшло серпнем?
Додано: Вів 30 сер, 2022 13:26
До 17:00 точно
А може і до 20:00, коли Алка почне день закривати
Але це останній день місяця, тому краще взагалі до 16:45
Додано: Вів 30 сер, 2022 13:31
Amethyst
Мерсі,
а хто ще дає халявний або недорогий сеп? моно 190 грн наприклад але трохи стрьомно всю суму відразу, через фінмон
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