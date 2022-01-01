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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:05
І я не ходжу в банки, останній онлайн відкривався
А в Альфи преміалки(Black) закрив після того як з'явився хамелиончик.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 21:00
Що я маю знати про введення щомісячної комісії для кредитних карток з 1 вересня?
100 гривень — це дуже дорого для мене
Це три чашки кави для вас, але для банку — можливість вирівняти ціну пропозиції та обслуговування по відношенню до нової облікової ставки НБУ.
Ну Альфа конечно шедевральна, спасибо, что посчитали мои деньги кофеём, а не смузём.
Данилки Гетьманцева было вполне достаточно.
В такое неопределенное время, рассчитывать на солидные
банки себе дороже, они свои издержки в любой момент перекинут на клиента.
Проще оперировать исходя из собственного баланса возможностей, чем получить нежданчик в своей бухгалтерии от таких партнеров по бизнесу.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 01:06
Десь ближче до середини вересня Альфа планує запустити онлайн конвертаційні депо ).
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Додано: Вів 30 сер, 2022 11:39
Можно ли закрыть пакетный "вайт" удалённо?
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:12
Шановні, правильно я памятаю ліміти
Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України - 150 000 в день, 200 000 в місяць. І до якої завтра треба встигнути, щоб пройшло серпнем?
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ukr0014959
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:26
ukr0014959 написав:
Шановні, правильно я памятаю ліміти
Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України - 150 000 в день, 200 000 в місяць. І до якої завтра треба встигнути, щоб пройшло серпнем?
До 17:00 точно
А може і до 20:00, коли Алка почне день закривати
Але це останній день місяця, тому краще взагалі до 16:45
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:31
Amethyst
Мерсі,
а хто ще дає халявний або недорогий сеп? моно 190 грн наприклад але трохи стрьомно всю суму відразу, через фінмон
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ukr0014959
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Додано: Вів 30 сер, 2022 15:12
ukr0014959 написав:Amethyst
Мерсі,
а хто ще дає халявний або недорогий сеп? моно 190 грн наприклад але трохи стрьомно всю суму відразу, через фінмон
прихват наче на юриків за 3 грн СЕП відправляє
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Додано: Вів 30 сер, 2022 21:01
Earth Citizen написав:
Можно ли закрыть пакетный "вайт" удалённо?
Да
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Додано: Вів 30 сер, 2022 22:58
Earth Citizen написав:
Можно ли закрыть пакетный "вайт" удалённо?
для закриття рахунку зверніться в онлайн-чат в цифровому банку Sense SuperApp або зателефонуйте в контакт-центр за телефоном 0800 50 20 50
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