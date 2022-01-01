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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 11:37
збільшуються ставки по депо, але зменшили надбавку за пролонгацію
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Додано: Сер 31 сер, 2022 11:40
Альфа-Банк Україна (незабаром Sense Bank) першим серед українських банків запропонував клієнтам - фізичним особам здійснювати валютні операції на умовах «своп». Це дозволить клієнтам зменшити валютні ризики, адже вони зможуть продати валюту та викупити її через певний час у майбутньому за попередньо погодженим курсом. Фактично, банк надасть кредит під забезпечення валюти.
може комусь цікаво
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Kalgan
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- Повідомлень: 950
- З нами з: 02.01.19
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- Подякували: 103 раз.
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