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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 11:37
збільшуються ставки по депо, але зменшили надбавку за пролонгацію
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Додано: Сер 31 сер, 2022 11:40
Альфа-Банк Україна (незабаром Sense Bank) першим серед українських банків запропонував клієнтам - фізичним особам здійснювати валютні операції на умовах «своп». Це дозволить клієнтам зменшити валютні ризики, адже вони зможуть продати валюту та викупити її через певний час у майбутньому за попередньо погодженим курсом. Фактично, банк надасть кредит під забезпечення валюти.
може комусь цікаво
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Kalgan
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Додано: Сер 31 сер, 2022 15:32
Через альфабанк купляв акції міжнародних компаній (facebook, microsoft і т.п.). Після оголошення військового стану заборонили будь-які операції з ними, але НКЦПФР дозволила операції з ними. Але альфа банк чомусь не може місяць виконати технологічні операції. Тому ні продати, ні купити їх не можу. Народ коли буде працювати, хто знає
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