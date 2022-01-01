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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 429430431432

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:37

збільшуються ставки по депо, але зменшили надбавку за пролонгацію
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:40

Альфа-Банк Україна запустив «валютний своп» для фізичних осі

Альфа-Банк Україна (незабаром Sense Bank) першим серед українських банків запропонував клієнтам - фізичним особам здійснювати валютні операції на умовах «своп». Це дозволить клієнтам зменшити валютні ризики, адже вони зможуть продати валюту та викупити її через певний час у майбутньому за попередньо погодженим курсом. Фактично, банк надасть кредит під забезпечення валюти.

може комусь цікаво
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 15:32

Re: Альфа-Банк

Через альфабанк купляв акції міжнародних компаній (facebook, microsoft і т.п.). Після оголошення військового стану заборонили будь-які операції з ними, але НКЦПФР дозволила операції з ними. Але альфа банк чомусь не може місяць виконати технологічні операції. Тому ні продати, ні купити їх не можу. Народ коли буде працювати, хто знає
alex2013a90
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  #<1 ... 429430431432
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