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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 11:40
Альфа-Банк Україна запустив «валютний своп» для фізичних осі
може комусь цікаво
Додано: Сер 31 сер, 2022 15:32
Re: Альфа-Банк
Через альфабанк купляв акції міжнародних компаній (facebook, microsoft і т.п.). Після оголошення військового стану заборонили будь-які операції з ними, але НКЦПФР дозволила операції з ними. Але альфа банк чомусь не може місяць виконати технологічні операції. Тому ні продати, ні купити їх не можу. Народ коли буде працювати, хто знає
Додано: Сер 31 сер, 2022 18:06
там же чатик есть, как понимаю, что-то упирается в валютный курс, так что вряд ли заведут до либрализации
Додано: Сер 31 сер, 2022 18:11
Re: Альфа-Банк
Покращення, до уваги
Зміни у тарифах за платіжним карткам «Sense Bank» («Альфа-Банк Україна»)
З 1 жовтня за всіма пакетами послуг та карткою «Cameleon» підвищується комісія за зняття власних коштів понад безкоштовний ліміт — 3% (min. 25₴, 1$, 1€).
Крім того, змінюються і ліміти на безкоштовне зняття:
за пакетом послуг «White» — 20 000₴ на місяць (було — 30 000₴);
«Black» — 50 000₴ (було — 100 000₴);
«Graphite» — 100 000₴ (було — 150 000₴);
«Cameleon» — 20 000₴ (було — 30 000₴).
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