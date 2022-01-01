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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 429430431432

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:37

збільшуються ставки по депо, але зменшили надбавку за пролонгацію
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:40

Альфа-Банк Україна запустив «валютний своп» для фізичних осі

Альфа-Банк Україна (незабаром Sense Bank) першим серед українських банків запропонував клієнтам - фізичним особам здійснювати валютні операції на умовах «своп». Це дозволить клієнтам зменшити валютні ризики, адже вони зможуть продати валюту та викупити її через певний час у майбутньому за попередньо погодженим курсом. Фактично, банк надасть кредит під забезпечення валюти.

може комусь цікаво
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 15:32

Re: Альфа-Банк

Через альфабанк купляв акції міжнародних компаній (facebook, microsoft і т.п.). Після оголошення військового стану заборонили будь-які операції з ними, але НКЦПФР дозволила операції з ними. Але альфа банк чомусь не може місяць виконати технологічні операції. Тому ні продати, ні купити їх не можу. Народ коли буде працювати, хто знає
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 15:56

Теж чекаю поки відновлять, хочу прикупити.
root
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:06

  alex2013a90 написав:Через альфабанк купляв акції міжнародних компаній (facebook, microsoft і т.п.). Після оголошення військового стану заборонили будь-які операції з ними, але НКЦПФР дозволила операції з ними. Але альфа банк чомусь не може місяць виконати технологічні операції. Тому ні продати, ні купити їх не можу. Народ коли буде працювати, хто знає


там же чатик есть, как понимаю, что-то упирается в валютный курс, так что вряд ли заведут до либрализации
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:11

Re: Альфа-Банк

Покращення, до уваги
Зміни у тарифах за платіжним карткам «Sense Bank» («Альфа-Банк Україна»)

З 1 жовтня за всіма пакетами послуг та карткою «Cameleon» підвищується комісія за зняття власних коштів понад безкоштовний ліміт — 3% (min. 25₴, 1$, 1€).

Крім того, змінюються і ліміти на безкоштовне зняття:
за пакетом послуг «White» — 20 000₴ на місяць (було — 30 000₴);
«Black» — 50 000₴ (було — 100 000₴);
«Graphite» — 100 000₴ (було — 150 000₴);
«Cameleon» — 20 000₴ (було — 30 000₴).

qreaton
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 20:17

Re: Альфа-Банк

Вітаю. Ні у кого інсайду немає щодо категорій кешбеку на вересень?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 22:16

  _PORT_UA написав:Вітаю. Ні у кого інсайду немає щодо категорій кешбеку на вересень?

тут індивідуальний підхід до кожного клієнта
novichok
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