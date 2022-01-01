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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 11:37
збільшуються ставки по депо, але зменшили надбавку за пролонгацію
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Kalgan
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Додано: Сер 31 сер, 2022 11:40
Альфа-Банк Україна (незабаром Sense Bank) першим серед українських банків запропонував клієнтам - фізичним особам здійснювати валютні операції на умовах «своп». Це дозволить клієнтам зменшити валютні ризики, адже вони зможуть продати валюту та викупити її через певний час у майбутньому за попередньо погодженим курсом. Фактично, банк надасть кредит під забезпечення валюти.
може комусь цікаво
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Kalgan
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Додано: Сер 31 сер, 2022 15:32
Через альфабанк купляв акції міжнародних компаній (facebook, microsoft і т.п.). Після оголошення військового стану заборонили будь-які операції з ними, але НКЦПФР дозволила операції з ними. Але альфа банк чомусь не може місяць виконати технологічні операції. Тому ні продати, ні купити їх не можу. Народ коли буде працювати, хто знає
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alex2013a90
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Додано: Сер 31 сер, 2022 15:56
Теж чекаю поки відновлять, хочу прикупити.
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root
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Додано: Сер 31 сер, 2022 18:06
alex2013a90 написав:
Через альфабанк купляв акції міжнародних компаній (facebook, microsoft і т.п.). Після оголошення військового стану заборонили будь-які операції з ними, але НКЦПФР дозволила операції з ними. Але альфа банк чомусь не може місяць виконати технологічні операції. Тому ні продати, ні купити їх не можу. Народ коли буде працювати, хто знає
там же чатик есть, как понимаю, что-то упирается в валютный курс, так что вряд ли заведут до либрализации
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cohan
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Додано: Сер 31 сер, 2022 18:11
Покращення, до уваги
Зміни у тарифах за платіжним карткам «Sense Bank» («Альфа-Банк Україна»)
З 1 жовтня за всіма пакетами послуг та карткою «Cameleon» підвищується комісія за зняття власних коштів понад безкоштовний ліміт — 3% (min. 25₴, 1$, 1€).
Крім того, змінюються і ліміти на безкоштовне зняття:
за пакетом послуг «White» — 20 000₴ на місяць (було — 30 000₴);
«Black» — 50 000₴ (було — 100 000₴);
«Graphite» — 100 000₴ (було — 150 000₴);
«Cameleon» — 20 000₴ (було — 30 000₴).
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qreaton
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Додано: Сер 31 сер, 2022 20:17
Вітаю. Ні у кого інсайду немає щодо категорій кешбеку на вересень?
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_PORT_UA
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Додано: Сер 31 сер, 2022 22:16
_PORT_UA написав:
Вітаю. Ні у кого інсайду немає щодо категорій кешбеку на вересень?
тут індивідуальний підхід до кожного клієнта
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novichok
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Додано: Сер 31 сер, 2022 23:47
qreaton написав:
Покращення, до уваги
Зміни у тарифах за платіжним карткам «Sense Bank» («Альфа-Банк Україна»)
З 1 жовтня за всіма пакетами послуг та карткою «Cameleon» підвищується комісія за зняття власних коштів понад безкоштовний ліміт — 3% (min. 25₴, 1$, 1€).
Крім того, змінюються і ліміти на безкоштовне зняття:
за пакетом послуг «White» — 20 000₴ на місяць (було — 30 000₴);
«Black» — 50 000₴ (було — 100 000₴);
«Graphite» — 100 000₴ (було — 150 000₴);
«Cameleon» — 20 000₴ (було — 30 000₴).
Скоро придется вести список вкусняшек от тети-Аллы, чтобы вдруг несварения не случилось по забывчивости.
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копейка
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Додано: Сер 31 сер, 2022 23:59
копейка написав:
Скоро придется вести список вкусняшек от тети-Аллы, чтобы вдруг несварения не случилось по забывчивости.
Соглашусь с мнением в соседней ветке, что это полезно, чтобы банкоматных туристов поприжать. В Украине можно и в отделение сходить. Там тоже лимиты, но два раза с пакетки, два раза с хамона - 400к в месяц выглядит разумно предостаточным, если той наличкой не питаться.
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moveton
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Сер 31 сер, 2022 20:52
R12
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