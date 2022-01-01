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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 00:49
moveton написав:
Соглашусь с мнением в соседней ветке, что это полезно, чтобы банкоматных туристов поприжать.
Прижимать нужно было сразу и везде, а не запускать карусель без выходных.
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Сер 31 сер, 2022 20:52
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