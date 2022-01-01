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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 430431432433

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 00:49

  moveton написав:Соглашусь с мнением в соседней ветке, что это полезно, чтобы банкоматных туристов поприжать.

Прижимать нужно было сразу и везде, а не запускать карусель без выходных.
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:24

  cohan написав:
  alex2013a90 написав:Через альфабанк купляв акції міжнародних компаній (facebook, microsoft і т.п.). Після оголошення військового стану заборонили будь-які операції з ними, але НКЦПФР дозволила операції з ними. Але альфа банк чомусь не може місяць виконати технологічні операції. Тому ні продати, ні купити їх не можу. Народ коли буде працювати, хто знає


там же чатик есть, как понимаю, что-то упирается в валютный курс, так что вряд ли заведут до либрализации

Який чатик, можете скинути посилання
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:31

  alex2013a90 написав:
  cohan написав:
  alex2013a90 написав:Через альфабанк купляв акції міжнародних компаній (facebook, microsoft і т.п.). Після оголошення військового стану заборонили будь-які операції з ними, але НКЦПФР дозволила операції з ними. Але альфа банк чомусь не може місяць виконати технологічні операції. Тому ні продати, ні купити їх не можу. Народ коли буде працювати, хто знає


там же чатик есть, как понимаю, что-то упирается в валютный курс, так что вряд ли заведут до либрализации

Який чатик, можете скинути посилання

https://t.me/investmentsense
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