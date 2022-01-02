Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 00:49
moveton написав:
Соглашусь с мнением в соседней ветке, что это полезно, чтобы банкоматных туристов поприжать.
Прижимать нужно было сразу и везде, а не запускать карусель без выходных.
копейка
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Додано: Чет 01 вер, 2022 08:24
cohan написав: alex2013a90 написав:
Через альфабанк купляв акції міжнародних компаній (facebook, microsoft і т.п.). Після оголошення військового стану заборонили будь-які операції з ними, але НКЦПФР дозволила операції з ними. Але альфа банк чомусь не може місяць виконати технологічні операції. Тому ні продати, ні купити їх не можу. Народ коли буде працювати, хто знає
там же чатик есть, как понимаю, что-то упирается в валютный курс, так что вряд ли заведут до либрализации
Який чатик, можете скинути посилання
alex2013a90
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Додано: Чет 01 вер, 2022 08:31
alex2013a90 написав: cohan написав: alex2013a90 написав:
Через альфабанк купляв акції міжнародних компаній (facebook, microsoft і т.п.). Після оголошення військового стану заборонили будь-які операції з ними, але НКЦПФР дозволила операції з ними. Але альфа банк чомусь не може місяць виконати технологічні операції. Тому ні продати, ні купити їх не можу. Народ коли буде працювати, хто знає
там же чатик есть, как понимаю, что-то упирается в валютный курс, так что вряд ли заведут до либрализации
Який чатик, можете скинути посилання
https://t.me/investmentsense
lara_08
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Додано: Чет 01 вер, 2022 08:59
копейка написав: qreaton написав:
Покращення, до уваги
Зміни у тарифах за платіжним карткам «Sense Bank» («Альфа-Банк Україна»)
З 1 жовтня за всіма пакетами послуг та карткою «Cameleon» підвищується комісія за зняття власних коштів понад безкоштовний ліміт — 3% (min. 25₴, 1$, 1€).
Крім того, змінюються і ліміти на безкоштовне зняття:
за пакетом послуг «White» — 20 000₴ на місяць (було — 30 000₴);
«Black» — 50 000₴ (було — 100 000₴);
«Graphite» — 100 000₴ (було — 150 000₴);
«Cameleon» — 20 000₴ (було — 30 000₴).
Скоро придется вести список вкусняшек от тети-Аллы, чтобы вдруг несварения не случилось по забывчивости.
в приложухе ведут же, он же додаток Sense
cohan
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:12
Вітаю. Не підкажите, коли по Хамелеону сплачуються відсотки на позитивний залишок?
_PORT_UA
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:17
_PORT_UA написав:
Вітаю. Не підкажите, коли по Хамелеону сплачуються відсотки на позитивний залишок?
Сегодня.Уже пришли.
lara_08
Повідомлень: 315
З нами з: 05.05.14
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:41
Алла не дає зняти кошти з дохсейфу. Хотів загасити хамона, але наразі болт! Кал каже чекати...
patrikk
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:44
patrikk написав:
Алла не дає зняти кошти з дохсейфу. Хотів загасити хамона, але наразі болт! Кал каже чекати...
а я зранку пробував його поповнити - написало успішно, по факту нічого не зробило!
greenozon
Повідомлень: 14106
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:49
Кто-то в курсе когда Алла вернет кредитный лимит по Хамону?
stigo
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:50
И деньги на блек не пришли. С глобуса отправил, уже час нету!
pfauter
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