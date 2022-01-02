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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:56
То вони зняття 100-ки прикручують. Ех, казали ж розумні люди не залишати на останній день...
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patrikk
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:56
patrikk написав:
Алла не дає зняти кошти з дохсейфу. Хотів загасити хамона, але наразі болт! Кал каже чекати...
З ощадного все норм )
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Amethyst
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