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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:56
То вони зняття 100-ки прикручують. Ех, казали ж розумні люди не залишати на останній день...
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patrikk
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:56
patrikk написав:
Алла не дає зняти кошти з дохсейфу. Хотів загасити хамона, але наразі болт! Кал каже чекати...
З ощадного все норм )
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:28
Запрацювало, погасив
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patrikk
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Додано: Чет 01 вер, 2022 11:36
У ТАБфінанс написали, що з вересня є індивідуальні пропозиції по сенс бонусу - 250 грн і 3% на супермаркети.
Мені таке не пропонували.
Може у когось є в акціях, дивіться уважно.
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stas_rst
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Чет 01 вер, 2022 10:41
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