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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:56
То вони зняття 100-ки прикручують. Ех, казали ж розумні люди не залишати на останній день...
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:56
Додано: Чет 01 вер, 2022 11:36
Re: Альфа-Банк
У ТАБфінанс написали, що з вересня є індивідуальні пропозиції по сенс бонусу - 250 грн і 3% на супермаркети.
Мені таке не пропонували.
Може у когось є в акціях, дивіться уважно.
Додано: Чет 01 вер, 2022 13:15
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