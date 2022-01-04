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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 431432433434

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:56

То вони зняття 100-ки прикручують. Ех, казали ж розумні люди не залишати на останній день...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:56

  patrikk написав:Алла не дає зняти кошти з дохсейфу. Хотів загасити хамона, але наразі болт! Кал каже чекати...

З ощадного все норм )
Amethyst
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Повідомлень: 3030
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Подякували: 560 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:28

Запрацювало, погасив
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:36

Re: Альфа-Банк

У ТАБфінанс написали, що з вересня є індивідуальні пропозиції по сенс бонусу - 250 грн і 3% на супермаркети.
Мені таке не пропонували.
Може у когось є в акціях, дивіться уважно.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:51

вхуіз є ТАБфінанс ?
root
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 13:15

  root написав:вхуіз є ТАБфінанс ?

https://t.me/tabfinance
lloydbanksua
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