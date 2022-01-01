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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:56
То вони зняття 100-ки прикручують. Ех, казали ж розумні люди не залишати на останній день...
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:56
Додано: Чет 01 вер, 2022 11:36
Re: Альфа-Банк
У ТАБфінанс написали, що з вересня є індивідуальні пропозиції по сенс бонусу - 250 грн і 3% на супермаркети.
Мені таке не пропонували.
Може у когось є в акціях, дивіться уважно.
Додано: Чет 01 вер, 2022 13:15
Додано: Чет 01 вер, 2022 13:28
прошу підказку по МСС в магазинах АЛЛО - чи спрацює категорія "Маркетплейс" при оплаті на касі ?
Для прикладу, у Розетки при оплаті через сайт іде саме маркетплейс, а от на касі можуть бути продукти (Хрещатик,20-22/Київ).
ПС.
Тут момент вибору - у Розетці відсутній потрібний колір товару, по цій ціні є в Алло. Тепер думаю, як краще зробити.
+ на "Більше" є ваучери по 200 грн. і на Алло, і на Розетку, але там різні умови використання при доставці/оплаті (читати умови обов"язково). Може кому буде корисно.
П.П.С. Раніше можна було 5% зняти з Алло/Цитрус у Спорті або ОБанку/УкрСіб. Тепер тільки маркетплейс 1,5% + купон "Більше".
Іншого не бачу станом на 01.09.22.
Якщо є кращі варіанти, буду вдячний за поради.
Додано: Чет 01 вер, 2022 14:02
В категории маркетплейсы алиэкспресс проходит?
И вообще есть ли смысл Алкой платить исходя из курсов или есть варианты лучше, что и без кишмиша будет выгоднее?
Додано: Чет 01 вер, 2022 14:05
slktym007
Ни в коем случае нельзя Альфой платить на зарубежных сайтах. Мало того, что курсы плохие и комиссии за конвертацию. Так ещё и OIF зашит в ДКБО. А если будет DCC - вполне можно на 25% суммарно влететь.
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