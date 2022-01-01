це що таке?
Хамеліончиком плачу інколи, курс +- нормальний, і списують нормально. Питань не виникало.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 16:41
Додано: Чет 01 вер, 2022 16:50
Это из "
"**З метою згладжування курсових коливань та недопущення збитку, курс МПС Visa збільшується самою МПС на 1,2% для операцій в середині регіону СЕМЕА (Центральна і Східна Європа, Близький Схід, Середній Схід і Африка) та на 1,3% для операцій поза межами регіону СЕМЕА.
Курс МПС Mastercard в таких ситуаціях збільшується банком на 1,2 %.
У випадку, якщо протягом останніх 30 днів до дати операції, відсутні курсові коливання, тобто зміна відповідної пари валют менше ніж на 2% по відношенню одне до одного, такі збільшення не застосовуються"
Додано: Чет 01 вер, 2022 18:58
Додано: Чет 01 вер, 2022 19:19
stas_rst пропозиції індивідуальні та з'являються лише у неактивних користувачів карток Sense Bank.
Ось, наприклад:
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