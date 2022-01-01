Это из "Як проводиться операція при оплаті карткою в іншій валюті?" (правда, разве правильно его называть "ДКБО"?) про курс для третьих валют: "**З метою згладжування курсових коливань та недопущення збитку, курс МПС Visa збільшується самою МПС на 1,2% для операцій в середині регіону СЕМЕА (Центральна і Східна Європа, Близький Схід, Середній Схід і Африка) та на 1,3% для операцій поза межами регіону СЕМЕА. Курс МПС Mastercard в таких ситуаціях збільшується банком на 1,2 %. У випадку, якщо протягом останніх 30 днів до дати операції, відсутні курсові коливання, тобто зміна відповідної пари валют менше ніж на 2% по відношенню одне до одного, такі збільшення не застосовуються"
Amid написав:slktym007 Ни в коем случае нельзя Альфой платить на зарубежных сайтах. Мало того, что курсы плохие и комиссии за конвертацию. Так ещё и OIF зашит в ДКБО. А если будет DCC - вполне можно на 25% суммарно влететь.