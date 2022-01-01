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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 432433434435

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Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:41

  Amid написав:Так ещё и OIF зашит в ДКБО
це що таке?

Хамеліончиком плачу інколи, курс +- нормальний, і списують нормально. Питань не виникало.
root
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:50

  root написав:
  Amid написав:Так ещё и OIF зашит в ДКБО
це що таке?

Это из "Як проводиться операція при оплаті карткою в іншій валюті?" (правда, разве правильно его называть "ДКБО"?) про курс для третьих валют:
"**З метою згладжування курсових коливань та недопущення збитку, курс МПС Visa збільшується самою МПС на 1,2% для операцій в середині регіону СЕМЕА (Центральна і Східна Європа, Близький Схід, Середній Схід і Африка) та на 1,3% для операцій поза межами регіону СЕМЕА.
Курс МПС Mastercard в таких ситуаціях збільшується банком на 1,2 %.
У випадку, якщо протягом останніх 30 днів до дати операції, відсутні курсові коливання, тобто зміна відповідної пари валют менше ніж на 2% по відношенню одне до одного, такі збільшення не застосовуються"
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:58

  Amid написав:slktym007
Ни в коем случае нельзя Альфой платить на зарубежных сайтах. Мало того, что курсы плохие и комиссии за конвертацию. Так ещё и OIF зашит в ДКБО. А если будет DCC - вполне можно на 25% суммарно влететь.

Отстал от жизни, чувак, не пугай тут людей.
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:19

stas_rst пропозиції індивідуальні та з'являються лише у неактивних користувачів карток Sense Bank.

Ось, наприклад:
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unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:30

ухти, хтось везунчик :)
root
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 23:53

Re: Альфа-Банк

Так пакетки безоплатно цього місяця чи ні? У сенсі стоїть – так.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 02:00

  копейка написав:Так пакетки безоплатно цього місяця чи ні? У сенсі стоїть – так.

якщо цього місяця не виконаєте умови, то в жовтні плату спишуть
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 02:07

  Kalgan написав:якщо цього місяця не виконаєте умови, то в жовтні плату спишуть

Только если смотреть в Сенс, то по условию остатка на счёте выполнить не возможно: показывается даже не 0, а пустота. Хлебать им ещё смузи и хлебать.
moveton
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